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Ürdün Başbakanı: Gerilimi Azaltın

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İran'ın İsrail'e misilleme saldırısının ardından Ürdün Başbakanı Bişr el Hasavne yaptığı açıklamada, bölgedeki herhangi bir gerilimin tarafları "tehlikeli yollara" götüreceğini ve tüm tarafların gerilimi azaltması gerektiğini söyledi.

İran'ın beklenen İsrail saldırısı gece saatlerinde gerçekleşirken, gerilimin azalması yönündeki çağrılar artarak devam ediyor. Ürdün'ün Başbakanı Bişr el Hasavne yaptığı açıklamada, bölgedeki herhangi bir gerilimin tarafları "tehlikeli yollara" götüreceğini ve tüm tarafların gerilimi azaltması gerektiğini söyledi. Hasavne, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin krallığın güvenliğini tehlikeye atmak isteyen her türlü girişime karşı koyacağını vurguladı.

Biden'dan G7 liderlerine çağrı

ABD Başkanı Joe Biden, " İran'ın küstahça saldırısına karşı diplomatik bir tepki koordine etmek üzere G7 lideri arkadaşlarımı bir araya getireceğim" dedi. Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın üyesi olduğu G7 ülkelerinin bugün İran'ın misilleme saldırılarını görüşmek üzere video konferansla bir araya gelmesi bekleniyor.

Kanada, Almanya, Çin ve Almanya'dan İran'a kınama

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kesin bir dille kınıyoruz. İsrail'in kendisini ve halkını bu saldırılara karşı savunma hakkını destekliyoruz" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Çin'in mevcut tırmanıştan derin endişe duyduğu belirtilirken, taraflar "daha fazla tırmanıştan kaçınmaya" çağırıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin "Orta Doğu'daki olayları derin bir endişeyle takip ettiğini" ve büyükelçiliklerinin "bölgedeki İspanyolları desteklemek için" açık kalacağını söyledi.

Tahran'daki Mehrabad Havalimanı yarına kadar iç hat uçuşlarını iptal etti

İran medyasının bildirdiğine göre, başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı ve İran'ın bazı şehirlerindeki havalimanları Pazartesi sabahına kadar iç hat uçuşlarını iptal etti. Irak, Ürdün ve Lübnan da hava sahalarını yeniden açtıklarını duyurdu. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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