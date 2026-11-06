Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Uraloğlu, IRF'nin Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Viyadüğü ödüllerini teslim aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uraloğlu, IRF'nin Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Viyadüğü ödüllerini teslim aldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD'nin California eyaletinde düzenlenen IRF Global Küresel Yol Başarı Ödülleri töreninde Türkiye'ye verilen iki ödülü teslim aldı. Aydın-Denizli Otoyolu finans, Yusufeli Merkez Viyadüğü ise yapım metodolojisi alanında ödül aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu'nun Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Viyadüğü için Türkiye'ye verdiği ödülleri teslim alarak, "Aydın-Denizli Otoyolu finans alanında ödül aldı, Yusufeli Merkez Viyadüğümüz de yapım metodolojisi alanında ödül aldı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD'nin California eyaletinde Uluslararası Yol Federasyonu (IRF Global) tarafından düzenlenen Küresel Yol Başarı Ödülleri törenine katıldı. Uraloğlu, Santa Clara kentinde düzenlenen törende Türkiye'ye verilen iki ödülü teslim aldı.

Bakan Uraloğlu, törenin ardından açıklamalarda bulundu. Ödüllerden bir tanesinin Yusufeli Merkez Viyadüğü'ne verildiğini kaydederek "Gerçekten oradaki gelişen duruma göre köprünün modelini değiştirdik, yapısal modelini değiştirdik. Dengeli konsoldan itme sürme yöntemine geçirdik ve oradaki barajın su tutması için gereken süreyi bu şekilde kazandırmış olduk. Yani biri bitmişken diğeri beklememiş oldu" dedi.

Türkiye'nin önemli ulaşım projelerinden Aydın-Denizli Otoyolu'nun da ödül alması ile ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Orada da mevcut trafikte 2-3 saatlere varan bir seyir süresi vardı ve çok fazla kavşak vardı 2 şehir arasında. Oraya otoyolu yaparak bütün bu karmaşayı da ortadan kaldırmış olduk. Hem düzenli bir hale getirmiş olduk, güvenli bir hale getirmiş olduk. Bu yolumuz finans alanında ödül aldı. Yusufeli Merkez Viyadüğümüz de yapım metodolojisi alanında ödül aldı. İkisi de birbirinden kıymetliydi gerçekten" dedi.

Devam eden projeler hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Devam eden projeler var. Bir tanesi Başakşehir-Nakkaş Otoyolu. Bir başkası Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu. Orada devam ediyoruz. Yine bir başkası Antalya-Alanya. Turizm merkezimize hizmet edecek olan otoyol. Yine bir başkası aynı şekilde bizim Kınalı-Malkara arasında Çanakkale Köprüsü'nü birleştirecek olan otoyol" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, tünel çalışmalarına da değinerek "Türkiye'de artık 6-7 bin metrelik tüneller kısa kalmaya başladı. Devam eden var. Bir tanesi Erzurum-Rize arasındaki Kırık Tüneli, bir tanesi Kop Dağı Tüneli, bir tanesi Vauk Tüneli, bir tanesi Geminbeli Tüneli. Dallıkavak Tüneli'ni geçtiğimiz günlerde hizmete açmış olduk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var

İstanbul'daki kiralık evi için para istemiyor ancak tek bir şartı var
8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı

8 kişilik katliamda kahreden detaylar! Köyün muhtarı konuştu
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular

Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı95

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuyumcuları soyan anne, kız ve torun aynı evde yakalandı! Yıllarca hastaneye bile gitmemişler

3 kuşak firari aynı evde yakalandı! Hastaneye bile gitmemişler
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası22

Köylüsünden olay sözler! Bakın 8 kişiyi neden hunharca katletmiş
Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara sıçradı! 20 gün süre verdiler24

Aliyev yangına benzin döktü! Başörtüsü yasağıyla ilgili yeni karar
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

TBMM heyetinden Çekya'ya kritik ziyaret! Vize sorunu da masada
Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar38

Tutuklama talebinin ardından siyaset dünyasından peş peşe açıklamalar
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth'e kesti

Seçim hezimetinin faturası ağır olacak
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş

İşte 8 kişiyi öldüren seri katilin evi! Bakın nerede yaşıyormuş