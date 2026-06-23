Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzurum'da Ticaret Borsası, Baro, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odaları Birliği'ni ziyaret ederek yetkililerle görüştü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzurum'da çeşitli ziyaretler yaptı.

Kentteki programları kapsamında Erzurum Ticaret Borsasını ziyaret eden Özdağ, Borsa Başkanı Hakan Oral ile görüştü.

Özdağ, Erzurum Barosuna geçerek Baro Başkanı Mesut Öner ve avukatlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Özdağ, burada Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve üyelerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Özdağ, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

CHP'de ihraç edileceği konuşulan milletvekili, istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı günü
Edin Visca yuvaya geri döndü

Geri döndü! Süper Lig'de bu transferi konuşmayan kalmayacak
Kocasının katlettiği Helin'in nasıl öldürüldüğünü kuzeni anlattı

Helin'in nasıl katledildiğini kuzeni gözyaşları içinde anlattı
Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı

Sır gibi ölüm! Bu araçtan iki gencin cenazesi çıktı
Kanarya Adaları'ndan uyuşturucu getiren şebeke çökertildi; 'Bebek yüzlü kurye' havalimanında yakalandı

Binlerce kilometre öteden geldikleri Türkiye'de böyle yakalandılar
At yarışındaki görüntüler harekete geçirdi: Ata uygunsuz müdahaleye soruşturma

Bir insan bunu nasıl yapar? Vicdansızlığın da bu kadarı
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Gelme' dedi

Kılıçdaroğlu'na "Sen gelme" dedi