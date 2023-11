Uluslararası Öğrencilerden Filistin'e Destek Açıklaması

Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsünde, 49 ülkeden gelerek öğrenim gören uluslararası öğrenciler tarafından İsrail'in saldırıları altında olan Filistin'e destek amaçlı basın açıklaması yapıldı.

Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü Rektörlük binası önünde, Uşak Üniversitesinde 49 ülkeden gelerek öğrenim gören uluslararası öğrenciler İsrail'in Gazze'deki masum Filistin halkına yaptığı terör ve zulmü kınamak için basın açıklaması gerçekleştirdi. Programa Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Burada konuşma yapan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, "Bugün uluslararası öğrencilerimizle İsrail'in yapmış olduğu bu vahşeti kınıyoruz ve lanetliyoruz. İnsanlık adına utanç duyduğumuzu buradan dünyaya sesleniyoruz. Bu masum insanların üzerlerine bombalar yağdırmaktan vazgeçsinler. Artık sadece bomba yağdırmak değil fosforlu bombalarıyla insanları düştükleri yerde yakıyorlar. Çocuklar ve kadınlar ölüyor, artık bu zulme dayanacak gücümüz kalmadı. Yardım için dünyanın değişik yerlerinden gelen gıda yardımları ulaşmıyor. Hastalar için gelen ilaçlar ulaşmadığı için hastalar tedavi edilemiyor. Anestezi malzemeleri kalmadığı için insanlar ameliyat yapmakta zorlanıyor. Dolasıyla bu insanlık vahşetinin bir an önce durmasını istiyoruz. Uşak Üniversitesi uluslararası öğrencilerimizle bir kez daha ilan ediyoruz dünyaya. Lütfen çocuklar ve kadınlar ölmesin. Bu acımasız ve dengesiz savaşın durması lazım" dedi. Rektör Savaş'ın ardından öğrenciler adına konuşma yapan Mısırlı öğrenci Ahmet Selim, "İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana kuşatma altında tuttuğu Gazze'ye orantısız güç kullanarak yaptığı yoğun hava ve kara saldırılarını sürdürmektedir. İsrail bu saldırıları ile Filistin halkının en temel yaşam haklarını ellerinden almış, her türlü iletişim ve haberleşme kanallarını da kesmiştir. Gazze'de dünyanın gözleri önünde bir insanlık suçu işlenmektedir. Bu durum kabul edilemez. İsrail'in masum sivillere yaptığı zulümler görmezden gelinemez. Filistin halkına yaşatılan bu korkunç ve çağ dışı zulme, bu vahşete seyirci kalan uluslararası sivil toplulukları ve İsrail'in saldırılarına destek veren ülkeleri şiddetle kınıyoruz. İsrail bu insanlık dışı saldırısı ile taraf olduğu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni, bağlayıcı BM Güvenlik Konseyi kararlarını, savaş bölgelerinde ve işgal altında yaşayan sivilleri korumayı taahhüt eden 1949 Cenevre Sözleşmeleri'ni, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ihlal etmektedir. Filistin'de yıllardır, bir milletin topraklarından, evlerinden, hatıralarından zorla, baskıyla, zulümle, işkenceyle, eziyetle koparılmasına şahit olmaktayız. Kendilerine 'yerleşimci' diyen İsrailliler, Filistinlilerin evlerine ve topraklarına göz dikmektedir. İsrail devletinin günlerdir sivil halka karşı saldırıda bulunması, İsrail'in bir devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi davrandığını gözler önüne sermektedir" dedi.

Konuşmaların ardından basın açıklaması son buldu. - UŞAK