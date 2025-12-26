Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı devam ediyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün dünyada yükselen bir İslam karşıtlığı, artan bir nefret dili ve aşırı eylemler var. Toplumlar arasında da adeta barışı zedeleyen karanlık bir iklime de şahitlik ediyoruz." dedi.

Kaya, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Kızılcahamam Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, bugün tüm dünyada insan olan herkesin vicdanını ağır şekilde yaralayan bir dönemden geçildiğini söyledi.

Başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki mazlum coğrafyaların insanlığın, adaletin, uluslararası sistemin samimiyetini sorgulatan bir tabloyu da gözler önüne serdiğine işaret eden Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün dünyada yükselen bir İslam karşıtlığı, artan bir nefret dili ve aşırı eylemler var. Toplumlar arasında da adeta barışı zedeleyen karanlık bir iklime de şahitlik ediyoruz. Bu iklimin ardında yatan zihniyetin sadece bir bölgeyi değil aslında insanlığın ortak geleceğini de tehdit ettiğini hepimiz biliyoruz ama şunu çok net bir şekilde ifade etmek isterim, kötülük karşısında duracak yegane husus, ilkeli bir duruş ve güçlü bir birliktelik. İşte burada UID teşkilatının ilkeli duruşu ve güçlü bir birlikteliği her zamankinden daha da önemli. Başta Gazze olmak üzere Avrupa'daki tüm insanların ama bizzat da UID teşkilatlarımızın gösterdiğiniz hassasiyet ortaya koyduğunuz duruş vicdanlı ve insanoğlunu temsil eden duruş sadece bizim için değil aslında tüm dünyadaki mazlumlar için çok kıymetli. Ben bu noktada da başta iadeye başkanımız olmak üzere bütün teşkilat mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum."

Kaya, UID teşkilatının adalet ve hak arayışından eğitime, kültürden bilime, ekonomiden siyasete kadar çok geniş bir alanda Avrupa'daki soydaşları tek bir çatı altında buluşturarak çok önemli bir boşluğu doldurduğuna dikkati çekti.

Konuşmasının ardından Kaya, "Sessiz Devrim" konulu sunumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal politikalarda gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

İnsan merkezli bir siyaset anlayışına sahip olduklarını vurgulayan Kaya, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ediyoruz. AK Parti, kurulduğu günden itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insana hizmeti şiar edinmiş bir hareket." diye konuştu.