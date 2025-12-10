Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının 2026 yılının bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bu memleket dünyadaki 100 ülkeden daha yavaş internet kullanıyor. Avrupa'nın iki, Çin'in dört katı fiyatına pahalı internet kullanıyoruz yani kötü interneti pahalı kullanıyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri üzerinde CHP milletvekilleri söz aldı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine 2017-2025 yılları arasında 272 milyar lira kaynak aktarıldığını söyleyen Bakırlıoğlu, 2026 yılı bütçesinden KÖİ projelerine 101 milyar liralık ödeme yapılacağını belirtti.

Bakırlıoğlu, "2026 yılı bütçesinde kara yolları ulaşımına ayrılan toplam yatırım tutarı 166 milyar lira, 'cebimizden bir kuruş çıkmayacak' diye temelleri atılan bu projelere 101 milyar lira ödenek ayıracağız." dedi.

Gelecek 3 yıl içerisinde KÖİ projelerine 375 milyar lira kaynak aktarılacağını belirten Bakırlıoğlu, söz konusu tutarla 6 Osmangazi Köprüsü, 11 Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 5 Çanakkale Köprüsü yapılabileceğini savundu.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, KÖİ ile Yap-İşlet-Devre projelerini eleştirerek, "Köprü, yol, havaalanı yapmak zaten devletin asli görevidir ama asıl mesele bunları hangi şartta yaptığınız ve kimin parasını kime aktardığınızdır. KÖİ ve Yap-İşlet-Devret modelleri iktidarınızda yatırım modeli olmaktan çıkmış, ihalesiz sömürü modeli olmuştur." diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na raylı sistemle ulaşım olmadığını anımsatarak, "Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. Ankara Esenboğa metrosunu söyledim, kendisi de 'revize plan' dedi, yapacağını söyledi." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Ankara'da 19 kilometre metro hattı yaptığını anlatan Beker, "Sayın Bakan'ım 19 kilometre metro yaptınız, parasını da Ankara Büyükşehir Belediyesinden alıyorsunuz. Kendiniz, '6 milyar ödendi' diye söylediniz. Madem Büyükşehir Belediyesi bu parayı size ödüyor, o zaman ya bu parayı geri ödeyin Büyükşehir'e, metro sizin olsun, siz çalıştırın. Biz sizden havaalanı metrosu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kötü interneti daha pahalı kullanalım diye mi bütçe istiyorsunuz"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yönelik eleştirilerde bulundu.

BTK'ye 2026 yılında 67,5 milyar liralık kaynak aktarılacağını belirten Akdoğan, "Geçen yıl 47,5 milyar lira bütçe aldınız, bu yıl 67,5 milyar lirayı neye istinaden istiyorsunuz? Bu memleket, dünyadaki 100 ülkeden daha yavaş internet kullanıyor. Avrupa'nın iki, Çin'in dört katı fiyatına pahalı internet kullanıyoruz yani kötü interneti pahalı kullanıyoruz. Kötü interneti daha pahalı kullanalım diye mi bütçe istiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Akdoğan, BTK'nin internet ve sosyal medyaya yönelik bant daraltma kararlarına ilişkin de eleştirilerde bulundu.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, kürsüye yazar kasayla çıktı, Ticaret Bakanlığı bütçesini eleştirdi.

Son 10 ayda 83 bin 300 esnafın dükkanını kapattığını, UYAP verilerine göre 2025'te 25 milyona yakın icra ve iflas dosyası olduğunu, kredi kartı ve kredi borçlarının 261 milyar seviyesine geldiğini ileri süren Sümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçesinde iktidarın, esnafı unuttuğu, belli sermaye sahipleri dışında kimseyi düşünmediği açıkça görülmektedir. Türkiye ticaret tarihinin en düşük seviyesine yaklaşırken, küçük esnaf kepenk kapatırken siz hala 'istikrar' diyorsunuz. Perakende fiyatları rekor seviyelerde, bazı şehirlerimizde bir kilogram kıyma maalesef asgari ücretin yüzde 10'una denk geliyor artık. Tedarik zinciri krizde, KOBİ'ler çek ödeyemiyor, iflaslar son 10 yıl zirvesinde ama Ticaret Bakanlığının önceliği ihracat makyajı yapmak, ekonomide sanal başarı üretmek için rakamlarla oynamak."

"Türkiye sanayiden uzaklaşmakta, üretimden kopmaktadır"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediğini belirterek, bu hedefe yönelik çalışmalar kapsamında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı şehirlerin ekonomik anlamda kalkındırılması ve insanların refahının artırılması gerektiğini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Türk üreticisinin dünya ekonomisindeki rekabet gücünün her geçen gün zayıfladığını iddia ederek, Ticaret Bakanlığının üreticiyi korunmak için somut adımlar atmasını istedi.

Ösen, "Türkiye ciddi bir sanayisizleşme riskiyle karşı karşıyadır. Sanayi ve tarımın milli gelirdeki payı gerilemektedir. 2022'de sanayinin payı yüzde 30 iken 2025'te bu rakam yüzde 20'ye düşmüştür. Üç yılda yüzde 10'luk düşüş var. Çin, Vietnam ve Hindistan gibi ülkeler sanayiye, imalata, Ar-Ge'ye yatırım yaparak büyürken Türkiye sanayiden uzaklaşmakta, üretimden kopmaktadır." ifadelerini kullandı.