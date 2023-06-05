Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda görev değişimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adil Karaismailoğlu'ndan görevi devraldı. Karaismailoğlu, görevi devrettiği için huzurlu ve mutlu olduğunu belirtirken, Uraloğlu ise projelerine devam edeceklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Karaismailoğlu'ndan görevi devraldı

YENİ kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Abdulkadir Uraloğlu, Adil Karaismailoğlu'ndan görevi devralıp, "Sayın Bakanımız zamanında özellikle ağırlık verdiğimiz demir yollarına, biz de aynı şekilde ağırlık ve önem vereceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Adil Karaismailoğlu, görevi Abdulkadir Uraloğlu'na devrettiği için huzurlu ve mutlu olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir bakanlığı bizlere emanet etmesi; çok büyük onur ve güvendi. Onun güvenine layık olmak için 7 gün 24 saat çok yoğun bir mesai harcadık. Dünyanın en büyük mühendislik teknolojilerini, yerli ve milli mühendislerle yapmamız onur verici işlerimizdendi. Açtığımız projelerin adlarını saymaya kalksak saatler alır. Dünya ölçeğinde çok büyük mega projeleri bitirip; ülkemizin, milletimizin hizmetine sunduk" dedi. Karaismailoğlu, Meclis'teki yeni görevinde de bakanlığa dair konularda her zaman Uraloğlu'nun destekçisi olacağını söyledi.

Devam eden ve başlanması planlanan projelere değinen Uraloğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu'nu inşallah bitireceğiz. Antalya-Alanya Otoyolu'nu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nu, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu'nu da yakından takip ederek yürüteceğiz. Tabii Türkiye'de halen yük ve yolcu taşımacılığının yaklaşık yüzde 80-90'ına yakını da kara yolları üzerinden yapılıyor. Sayın Bakanı'mız zamanında özellikle ağırlık verdiğimiz demir yollarına, biz de aynı şekilde ağırlık ve önem vereceğiz. Önemli birkaç projeden bahsedecek olursam; Ankara-İzmir hızlı tren hattı, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı, Bursa'nın hızlı trenle buluşturulması, Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı, Halkalı-Havalimanı Metrosu, Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem hattı, Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattı projelerimizi de yakından takip edeceğiz. Dünya denizciliğinde geldiğimiz seviyeyi daha da büyüterek, dünya denizciliğinden daha fazla pay almak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Gelişen teknolojimiz ve imkanlarımızla iletişim altyapısını geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Görüntü dökümü:

- Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

- Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Enes GEYİK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,