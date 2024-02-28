Üye Girişi
Haberler

Ulaştırma Bakanı Yeşilkent Kavşağı ve Samsun Şehir Hastanesi'nde İncelemelerde Bulundu

Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşilkent Kavşağı inşaatı ve Samsun Şehir Hastanesi yolunda incelemelerde bulundu. Uraloğlu, projelerin ilerlemesi hakkında bilgi aldı ve tamamlanma tarihini açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yeşilkent Kavşağı inşaatı ile Samsun Şehir Hastanesi yolunda incelemelerde bulundu.

Toplantı ve incelemelerden bulunmak için Samsun'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da 277 milyon 949 bin TL'lik bir bütçe ile yapımı devam eden, sık sık trafik kazaları ile gündeme gelen Yeşilkent Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Uraloğlu, akabinde Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin sağlık alanında ihtiyaç duyduğu yapımı devam eden bin 103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nin ulaşım yolunda incelemeler yaptı.

Uraloğlu, yapımı devam eden Yeşilkent Kavşağı ile ilgili, "Uzun bir proje çalışması sonucunda bütün disiplinleri bir araya getirmeniz lazım, getirdik. İhalesini yaptık ve inşallah 2024 yılında Samsun'un kullanımına sunacağız. Sonbahara kalmadan inşallah bitirmiş olacağız. Samsun için hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Şehir Hastanesi Samsun Ulaşım Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

31 MART SEÇİM ANKETİ | İmamoğlu mu Kurum mu? Vatandaş ne diyor? Kate Middleton ne ameliyatı oldu? Galler Prensesi Kate Middleton son durumu nedir? DEM Parti Konya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Konya adayı Bülent Kılıç kimdir? Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı? Veysi Şahin kimdir? AK Parti Mardin Belediye Başkan adayı Veysi Şahin kaç yaşında, nereli? Mustafa Muhammet Gültak kimdir? AK Parti Manisa Belediye Başkan adayı Mustafa Muhammet Gültak kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti Sibel kimdir, gerçek adı ne? Rüya Coriç kimdir, kaç yaşında? DEM Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kocaeli adayı Hasan Özgüneş kimdir? Feyat Asya kimdir? AK Parti Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırşehir adayı Kadriye Turan ve Cemil Akkaş kimdir? Sedat Çelikel kimdir? CHP Düzce Belediye Başkan Adayı Sedat Çelikel kaç yaşında, nereli? Kütahya belediye başkanı hangi partiden? Alim Işık hangi partiden belediye başkanı seçildi? Cafer Pekdemir kimdir? CHP Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Cafer Pekdemir kaç yaşında, nereli? Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir? CHP Denizli Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu kaç yaşında, nereli? Hasan Levent Çöphüseyinoğlu kimdir? CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title