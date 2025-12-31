Bakan Uraloğlu: '2025 yılında üst üste 6 kez toplam trafik, 8 kez transit uçuş rekoru kırdık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılında üst üste 6 kez toplam trafik, 8 kez transit uçuş rekoru kırdık. 31 Ağustos'ta yaklaşık bin 906 transit uçuş ve 16 Ağustos'ta da 6 bin 349 toplam trafikle tüm zamanların en yükseğine imza atmış olduk" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havaalanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, ziyareti sırasında bir uçağın pilotu ile irtibata geçerek uçaktaki yolculara hitapta bulundu. Konuşmasına yeni yıl dileğinde bulunarak başlayan Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havaalanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin 7 gün 24 saat, 365 gün kesintisiz Türkiye'nin üzerinden geçen transit hava trafiğini, Türkiye merkezli iç hatlardaki ve dış hatlardaki hava trafiğini yönettiğini vurgulayarak, "Biz 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ulaşabilen stratejik konumda olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu anlamda hava sahamız yeterince yoğun" dedi.

"Ülkemizde 2024 yılında toplam 519 bin 832 transit trafik olmuş"

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı kuzeydeki trafiğin Türkiye'nin üzerine doğru kaydığını belirten Uraloğlu, "Zaman zaman Orta Doğu'daki olan gerginliklerden dolayı güneydeki trafiğin yine Türkiye üzerine kaymasıyla çok daha yoğunlaşıyor. Mesela ülkemizde 2024 yılında toplam 519 bin 832 transit trafik olmuş. 30 Aralık itibariyle de 577 bin 763 oldu. Geçen seneye göre yaklaşık yüzde 11'lik bir trafik artışı transit geçişlerde artış söz konusu. 2024 yılında iç ve transitler de dahil olmak üzere 1 milyon 672 bin 586 olan trafik yine 30 Aralık itibarıyla ise 1 milyon 801 bin 804'e ulaşarak yaklaşık yüzde 8'lik bir artış gerçekleşmiştir. Günlük sayıların da bin 900'lere çıktığını özellikle söylemek isterim" diye konuştu.

"2025 yılında üst üste 6 kez toplam trafik, 8 kez transit uçuş rekoru kırdık"

Ankara Esenboğa Havaalanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin Avrupa'da lider konumda olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Burada çalışan arkadaşlarımız biz dünyanın en iyisiyiz diyorlar. Böyle bir iddiayı ortaya koydukları için ben kendilerini tebrik ediyorum. Böyle olduğuna da gerçekten inanıyorum. 2025 yılında üst üste 6 kez toplam trafik, 8 kez transit uçuş rekoru kırdık. 31 Ağustos'ta yaklaşık bin 906 transit uçuş ve 16 Ağustos'ta da 6 bin 349 toplam trafikle tüm zamanların en yükseğine imza atmış olduk. 1 günde gerçekleşen 6 bin 349 uçak trafiği buradan yönetildi. Kış aylarında bizim karla mücadele noktasında da çok bilinmez çok göze gelmez ama havalimanlarımızda da çok ciddi bir kar mücadelesinin yapıldığını özellikle söylemek isterim. Gerek pist temizliği gerek buz önleyici sistemlerle beraber burada arkadaşlarımız 7 gün 24 saat hizmet ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bütün pistleri daha rahat görebilen 2'nci kulemizi yaptık"

Esenboğa Havalimanı'nda 3'üncü pisti açacaklarını da söyleyen Uraloğlu, "Hem kapasite artırıyoruz hem de mevcut 2 pistin bakıma alınması gerektiğinde hava trafiği aksamasın düşüncesiyle üçüncü pistimizi yaptık yine bütün pistleri daha rahat görebilen 2'nci kulemizi yaptık ve giriş kapımızı yeniledik onu da inşallah ocak ayı içerisinde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete almış olacağız" dedi. - ANKARA