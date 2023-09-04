Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov İstifa Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin dün akşam görevden aldığını açıkladığı Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov istifasını Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefanchuk'a sunduğunu açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifasını sunduğunu belirterek, "İstifa mektubumu Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada Başkanı Ruslan Stefanchuk'a sundum. Ukrayna'nın modern tarihinin en zorlu dönemi olan son 22 ay boyunca Ukrayna halkına hizmet etmek ve Ukrayna ordusu için çalışmak benim için bir onurdu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski akşam saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında konuyla ilgili olarak, "Şimdi ana hatlarıyla açıklamak istiyorum. Ukrayna Savunma Bakanı'nı değiştirmeye karar verdim. Oleksii Reznikov 550 günden fazla süren tam ölçekli bir savaştan geçti. Bakanlığın yeni yaklaşımlara ve hem ordu hem de genel olarak toplumla başka etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Artık Bakanlığa Rustem Umerov liderlik etmelidir. Ukrayna Rada'sı bu kişiyi iyi tanıyor ve Sayın Umerov'un başka bir tanıtıma ihtiyacı yok. Parlamentonun bu adayı desteklemesini bekliyorum" demişti. Zelenski kararın bu hafta meclise sunulacağını ifade etti.