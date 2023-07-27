Ukrayna Milletvekilinin Maldivler Tatili Skandalı

Ukrayna Özel Servisi (SBU), Maldivler'de tatil yapan bir milletvekilinin evine baskın düzenleyerek arama yaptı. Evde yapılan aramada milletvekiline ait Maldivler'e seyahat ettiğine dair damgalar içeren pasaport bulundu. Skandalın ardından milletvekili istifa etti.

Ukrayna Özel Servisi (SBU), bu ay Maldivler'de bir otelde ailesiyle tatil yaptığı tespit edilen Ukrayna milletvekilinin evine baskın düzenleyerek arama yaptı. Evde yapılan aramada Maldivler'e seyahat ettiğine dair damgalar içeren milletvekiline ait pasaport bulundu.

SBU'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "SBU, Maldivler'de tatil yapan Ukrayna milletvekilinin evinde arama yaptı. Ukrayna Güvenlik Servisi ve Devlet Soruşturma Bürosu, savaş sırasında resmi görevlilerin yurtdışına çıkma yasağına rağmen Hint Okyanusu'ndaki adalara tatile giden Ukrayna Parlamentosu'nun mevcut bir üyesi hakkında soruşturma yürütüyor. Milletvekilinin bu yılın Temmuz ayı ortalarında Maldivler'deki Ithaafushi adasında bir otelde kaldığı tespit edildi ve üzerinde Maldivler'e seyahat ettiğine dair damgalar içeren pasaportu bulundu" denildi.