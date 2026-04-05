Zelenskiy'den Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye ilk ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye ilk resmi ziyaretini düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Zelenskiy, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ilk kez ziyaret ederken, Suriye'ye Dışişleri Hakan Fidan ile aynı uçakla geldi. Zelenskiy, "Bugün Şam'da gerçek güvenlik ve ekonomik işbirliği için aktif diplomasi sürdürüyoruz. Önümüzde önemli görüşmeler var; kapsamlı birkaç format hazırlandı. Her halk, her bölge barış içinde yaşamayı hak ediyor" dedi.

Zelenskiy, temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'yla bir araya geldi. Zelenskiy, yaptığı açıklamada, "Toplumlarımıza daha fazla güvenlik ve kalkınma imkanı sağlamak amacıyla birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Bölgedeki mevcut durumu ve iyileşme yönündeki beklentileri ele aldık. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın şartlarını da görüştük; desteği için minnettarım. Askeri ve güvenlik deneyimi paylaşımına yönelik büyük bir ilgi mevcut. Halkımıza gösterilen saygı için teşekkür ederim. Ayrıca Ukrayna'nın güvenilir bir gıda tedarikçisi olarak üstlendiği rol de gündeme geldi. Bölge genelinde gıda güvenliğinin birlikte güçlendirilmesine yönelik ortak fırsatları değerlendirdik. Suriye'nin şu an enerji ve altyapı alanında ne tür zorluklarla karşı karşıya olduğunun tamamen farkındayız. Devletlerimizin ve halklarımızın imkanlarını artırmak için birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın üçlü bir görüşme de gerçekleştirmesi bekleniyor. - ŞAM

