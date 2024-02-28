Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Savaş tek bir kişi tarafından başlatıldı, ama biz hep birlikte hareket etmeliyiz'

Arnavutluk'taki Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Savaş tek bir kişi tarafından başlatıldı, ama biz hep birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından tüm katılımcıların yer aldığı aile fotoğrafı çekilirken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Rama yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin sadece bir ülkenin devlet başkanı değil, aynı zamanda bir direnişin lideri olduğunu vurgulayarak, bu zirvenin "neo-emperyalist güce karşı bir araya gelme" amacı taşıdığını ifade etti. Arnavutluk olarak Ukrayna'yı kararlılıkla desteklediğini ifade eden Rama, kalıcı bir barış sağlanana dek bu desteğin devam edeceğini açıkladı.

"Ukrayna'ya yönelik desteğin bazen bir ülkenin iç siyasetine dönüştüğüne şahit oluyoruz"

Ukrayna'nın sahip olduğu ihtiyaçların farkında olmasına rağmen kapasitelerinin yeterli olmaması sebebiyle gerekli yardımları sağlayamadıklarını dile getiren Rama, Ukrayna'da Rus saldırganlığının iki yıla aşkın bir süredir devam ettiğini hatırlattı. Rama, Ukrayna'ya yönelik desteğin bazen bir ülkenin iç siyasetine dönüştüğüne, bu desteğin bazen duraksadığına veya bürokratik gecikmelerin yaşandığına şahit olduklarını üzülerek ifade etti. Rama, dolayısıyla vakit kaybetmeden Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlamak için gerekenlerin yapılması gerektiğini vurguladı.

"Bu savaşı, ülkeleri ilhak edilen halkın elinden silahları alarak durduramayız"

Son zamanlarda bazı ülkelerde farklı kesimlerin Ukrayna'ya yönelik yardımların kesilmesi yönündeki çağrılarına değinen Rama, "bu savaşın, ülkeleri ilhak edilen halkın elinden silahları alarak durdurmanın mümkün olmadığını" vurguladı.

"Ukrayna barışı ancak Zelenskiy'in 10 maddelik barış planına göre hareket edildiği takdirde sağlanabilir"

Rama, Putin'in Ukrayna'yı işgal etme planında başarısız olduğunu ifade ederek, Ukrayna ve Ukraynalılar bu işgal girişimine karşı güçlü bir direniş sergilediğini belirtti. "Zelenskiy ve Ukraynalılara karşı ancak hayranlık duyarım" ifadelerini kullanan Rama, Ukrayna'da barışın tesis edilmesi için her türlü işbirliğine açık olduklarını vurgulayarak, bu barışın ancak Zelenskiy'nin Barış Formülü'yle tesis edilebileceğini açıkladı.

"Ukrayna'ya mühimmat teminatını devam ettirmek için elimizden geleni yapmalıyız"

Zelenskiy ise, işbirliği ve ülkesine karşı sağladığı yardımlardan ötürü Başbakan Rama'ya teşekkür ederek, Ukrayna'ya mühimmat göndermeye devam etmek için her şeyin yapılması gerektiğini, Kiev'in de Batı Balkanlarda yer alan tüm ülkelerin AB'ye entegrasyonunu desteklediğini, bunun karşılığında Batı Balkan ülkelerin de Ukrayna'nın AB'ye entegrasyonunu desteklemesi gerektiğini söyledi.

"Bir araya gelip silah üretelim"

Zelenskiy, "Bir araya gelip silah üretmeliyiz. Bu hususta gecikmelerin yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın Avrupa'ya ve ortak değerlerine sunabileceği istikrarına güvenilmesi gerektiğini vurguladı. Zelenskiy, "Ukrayna ve Güneydoğu Avrupa olarak işbirliği halinde olmalı ve hep birlikte İsviçre'de düzenlenecek küresel barış zirvesine katılmalıyız" dedi.

Batı Balkan ülke liderlerinden kendisinin geliştirdiği Barış Formülü'ne destek vermelerini talep eden Zeleneskiy, "Savaş tek bir kişi tarafından başlatıldı, ama biz hep birlikte hareket etmeliyiz" dedi. - TİRAN