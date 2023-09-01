Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, BAE Systems ile işbirliği anlaşması imzaladı

Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin silah üretimi, güvenlik ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren çok uluslu bir şirket olan BAE Systems'in temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi. Ziyareti ve Ukrayna'da ofis açma kararı için BAE Systems CEO'su Charles Woodburn ve ekibine teşekkür eden Zelenski, "Özel şirketlerin böyle bir zamanda ülkemizde ofis açmalarını son derece takdir ediyoruz. Her şeyden önce bu, halkımıza verilen çok önemli bir destek işaretidir" dedi.

Toplantı sonucunda Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanlığı ve BAE Systems, Başkan Zelenski ve şirketin CEO'su Woodburn huzurunda BAE Systems silah üretiminin yerelleştirilmesine ilişkin bir İşbirliği Anlaşması imzaladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ve BAE Systems ayrıca yeni L119 hafif silahlarının onarımı, yedek parçaları ve üretimi konusunda işbirliğine ilişkin bir Çerçeve Anlaşması imzaladı. Ayrıca toplantı sonunda Woodburn'ün, Ukrayna ofisinin açılışı ve şirketin Ukrayna ile işbirliğinin başlangıcı adına Zelenski'ye bir hatıra sertifikası takdim ettiği belirtildi.

Zelenski daha önce de mayısta BAE Systems temsilcileriyle, Ukrayna'da ofisi açılması ve daha sonra da şirketin ürünleri için onarım ve üretim tesisleri kurulması gibi konuların ele alındığı bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti.