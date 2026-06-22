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Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'de Türk sahipli kuru yük gemisine yapılan saldırı hakkında açıklama

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli gemide 2 vatandaşın yaralandığını duyurdu. Bakanlık, Karadeniz'deki saldırılardan rahatsızlık duyduklarını ve gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli kuru yük gemisine yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan 2 vatandaşımızın yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın durumları Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık, her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir. Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanması, ülkemizin temel öncelikleri arasında yer almakta olup, ilgili tüm tarafları bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler almaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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