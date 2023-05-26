Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Özdemir, yazılı açıklamasında, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sıradan bir seçim değil, varlıkla yokluğun tercihi olduğunu belirtti.

Seçimin istikrarın devamı, barışın korunması, milletin dirliği ve birliğinin sürdürülüp sürdürülmemesi referandumu olduğunu aktaran Özdemir, "Bu referandum, şahlanan ekonominin, yakalanan teknolojinin, İHA'ların, SİHA'ların, insansız hava araçlarının, Altay tanklarının, tarihinde ilk defa Türk işçi emeği ve mühendislerinin bilgileriyle yüzdürülen uçak gemilerinin, üç tarafı denizlerle dört tarafı düşmanlarla çevrili güzel ülkemizin kutlu yüzyılını gelecek kuşaklara aktarmanın seçimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı'nın baş mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kandil beslemeli PKK ve Pensilvanya'nın kurşun askeri FETÖ'cülere karşı verdiği mücadelenin devamını isteyip istememenin seçiminin yapılacağını kaydeden Özdemir, "28 Mayıs'ta yapılacak seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız ve desteğimizi açıklıyoruz." ifadesini kullandı.