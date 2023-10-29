Türkler Köln'de Ermeni Anıtının Kaldırılmasını Protesto Etti

Almanya'nın Köln kentinde Türkler, Ermenilere yakın bir grup tarafından dikilen ve mahkeme kararına rağmen kaldırılmayan 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına ilişkin anıtın kaldırılması için protesto gösterisi düzenledi. Türkler, Kurt-Rossa Meydanı'nda toplanarak anıtın kaldırılmasını talep etti.

Almanya'nın Köln kentinde Türkler, Ermenilere yakın bir grup tarafından dikilen ve mahkeme kararına rağmen kaldırılmayan 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına ilişkin anıtın kaldırılması için protesto gösterisi düzenledi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Kurt-Rossa Meydanı'na gelen Türkler, Ermenilere yakın bir grup tarafından dikilen ve mahkeme kararına rağmen duran söz konusu anıtın kaldırılması için sloganlar attı.

Vatan Partisi Almanya Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen ve Türk derneklerinin desteklediği gösteride konuşan organizatörlerden Ali Aker, yasa dışı anıtın kaldırılmasını istediklerini belirterek kaldırılmazsa tepkilerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Mahkeme kararına rağmen kaldırılmayan anıt için Köln Belediyesine çağrıda bulunan Aker, "Dünyadaki Ermeni vatandaşlarına ve hükümetine sesleniyorum, yüreğiniz yetiyorsa tarihçileri alıp gelin tartışalım. Mücadelemiz bu yasa dışı anıt kaldırılana kadar devam edecektir." dedi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı gösteri alanı yakınında 15 kadar Ermeni ise karşı gösteri yaptı.