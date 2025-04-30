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Türkiye ve Birleşik Krallık Savunma Sanayii İş Birliği Güçleniyor

Türkiye ve Birleşik Krallık Savunma Sanayii İş Birliği Güçleniyor
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Londra'da Birleşik Krallık Savunma Tedariki ve Endüstri Bakanı Maria Eagle ile bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi çerçevesinde iş birliği ve ortak tehditlere karşı stratejiler ele alındı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Londra'daki temasları kapsamında Birleşik Krallık Savunma Tedariki ve Endüstri Bakanı Maria Eagle ile görüştü.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Birleşik Krallık Savunma Tedariki ve Endüstri Bakanı Maria Eagle, Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi (TUDIC) toplantısı kapsamında Londra'da bir araya geldi. Değişen küresel güvenlik ortamı ve ortak tehditlere karşı iş birliğini derinleştirme iradesiyle gerçekleşen toplantıda; iki ülke arasındaki savunma sanayii ilişkilerini daha ileri taşımak adına güçlü bir irade ortaya kondu. Eagle'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı çerçevesinde, Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Endüstri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Başkanlığı arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğini kurumsallaştıran TUDIC Şartnamesi karşılıklı olarak imzalandı.

Türk ve İngiliz savunma sanayii şirketlerinin de katılımıyla gerçekleşen görüşme, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında stratejik savunma sanayii ortaklığının daha da güçlenmesine katkı sağlaması bakımından önem taşıyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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