Üye Girişi
Haberler
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi

"CHP, DEM'lenmekle meşgul" diyen eski başkan partisinden ihraç edildi

 Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu

 Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

Hakan Fidan'ın Suriye için vereceği mesaj ortaya çıktı
CHP ile MHP kayyum atamalarını görüşmek için Meclis'te bir araya geldi

Meclis'te sürpriz zirve

Türkiye Tohumculukta Kendine Yeterlilik Sağlıyor

Türkiye Tohumculukta Kendine Yeterlilik Sağlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tohumculukta İsrail'e bağımlı olmadığı ve gıda arz güvenliğinin sağlandığını vurguladı. Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tohumculuk Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Yumaklı, Türkiye'nin tohum üretiminde dünya çapında bir otorite haline geldiğini belirtti.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " İsrail'den bir adet bile tohum almıyoruz. Şu anda bütün dünyada bağlantılarımız kopsa bile ülkemizin gıda arz güvenliğine etki edecek tohumculuk anlamında hiçbir sorunumuz yoktur, olmayacaktır" dedi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tohumun önemine değindi.

Türkiye'nin tohumculukta İsrail'e bağımlı olduğu yönünde yalan yanlış söylemler ortaya atıldığını ifade eden Yumaklı, İsrail'den bir adet bile tohum alınmadığını belirterek, "Şu anda bütün dünyada bağlantılarımız kopsa bile ülkemizin gıda arz güvenliğine etki edecek tohumculuk anlamında hiçbir sorunumuz yoktur, olmayacaktır. Türkiye tohum konusunda kendine yeten ve tohum ihraç eden bir ülkedir. Türkiye dünyada tohumculuk konusunda artık otorite olarak kabul edilen bir ülkedir. Bu ülkenin gençleri, mühendisleri, firmaları bu sektörü geliştirmek için gecesini gündüzüne katmaktadır. Bu babayiğitler olduğu sürece bizim İsrail'e ya da başka herhangi bir ülkeye ihtiyacımız yoktur" dedi.

Konuşmasında, tohumculuk sektörü ile ilgili geniş kapsamlı çalışmalar yapıldığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda ülkemizde kullanılan her 100 kilogramlık tohumun yüzde 97'sini yurt içinde üretir hale geldik. Bu sayede son 22 yılda tohumluk üretimini, 145 bin tondan 1,3 milyon tona çıkardık. 117 ülkeye ihraç edilen tohumlarımız, milli ekonomiye yaklaşık 500 milyon dolarlık katkı sağladı" dedi.

Tohumculuk sektörünü desteklemeye yönelik projelerin devam edeceğini belirten Bakan Yumaklı, "Tarımsal üretimin geleceğini korumak adına tohumculuk sektörümüze yönelik politikaları hep ön planda tutuyoruz. Son 22 yılda gerekli mevzuat başta olmak üzere, sektörün ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak için önemli çalışmalar yürüttük. Sektöre, hibe desteklerinden kredi desteklerine ve yatırım projelerine kadar birçok alanda destek sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Antalya, tarımın ve yerli tohumculuğun amiral gemisidir"

Konuşmasında Antalya'nın tarım ve tohumculuk alanındaki önemine vurgu yapan Vali Şahin ise, "Tarım ve turizm sektörlerinde Türkiye'nin amiral gemisi olan Antalya, tohumculuk sektöründe de Türkiye'nin amiral gemisi konumundadır. Tarım, tamamen teknoloji ve bilgiyle yapılması gereken, ciddi sermaye gerektiren ama getirisi de bir o kadar yüksek olan devasa bir sektördür. Ülke olarak iki trilyon dolar milli gelir ve bir trilyon dolar dış ticaret hedeflerimiz var. Bu hedeflere hızla ulaşacağımıza inanıyorum. Bunun için her sektörün üzerine düşen görevler var. Tarım sektörü de bu konuda üzerine düşen görevi yapmaya muktedirdir. Türk tarımı ve Türk tohumculuğu daha da ileri noktalara gelebilecek altyapı ve imkanlara sahiptir. Antalya da bu konuda önemli bir merkezdir" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Taraftarın sabrını taşıran yıldız hakkında yeni gelişme
img

İsrail'le ilgili sözlerine sunucu hemen müdahale etti
img

SMO, Süleyman Şah Türbesi'ne yaklaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Lütfü Savaş ihraç mı edildi? Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi? UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Uzak Şehir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devrim Saltoğlu hangi dizilerde oynadı? GELİNİM MUTFAKTA 11 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 11 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Beşar Esad kimdir? Beşar Esad kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 11 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Masterchef 11 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Rojda Demirer'in sevgilisi kim? Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında? Çağdaş Cam halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? Çağdaş Cam halka arz (CGCAM) katılım endeksine uygun mu? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman belli olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.