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Türkiye'nin İlk Yerli Elektrikli Lokomotifi Eskişehir-5000 Sona Yaklaşıyor

Türkiye'nin İlk Yerli Elektrikli Lokomotifi Eskişehir-5000 Sona Yaklaşıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir-5000 projesinin testlerinin sürdüğünü ve lokomotifte saatte 140 km hıza ulaşıldığını açıkladı. 2025'te raylara inmesi beklenen 95 lokomotifin seri üretimi devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir-5000 projesinde sona yaklaştıklarını duyurarak, yol testlerinde lokomotifin saatte 140 kilometre hıza ulaştığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, 2025 yılı Eylül ayında raylara inmesi beklenen 95 adet lokomotifin seri üretimine de devam ettiklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir-5000 projesinin test sürecinin devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz lokomotifimizin yol testlerine Ekim 2024 itibarıyla TCDD Hasan Bey depo sahası içinde başladık. Lokomotifimiz bu testlerde saatte 140 kilometre hıza ulaşarak büyük bir eşiği aştı. İnşallah 2025 yılı Eylül ayı içerisinde lokomotifimizi raylara indirmeyi planlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli ana hat lokomotifi

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın Eskişehir fabrikasında geliştirilen 5 megavat gücündeki lokomotifin hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapabileceğini ve Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik (TSI) sertifikasına sahip olacağını belirtti. Uraloğlu, "Türk mühendisliğiyle tasarlanan Eskişehir-5000 projemizde 115 yerli firma ile işbirliği yaparak, yüzde 65 yerlilik oranına ulaştık. Seri üretimde bu oran yüzde 80'e ulaşacak. Bu sayede demiryolu sektöründeki dışa bağımlılığın önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlklerin ve enlerin projesi

Eskişehir-5000 projesinin birçok ilki barındırdığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Lokomotifin cer motorları her biri bin 280 kilovat gücünde olup, Türkiye'de bugüne kadar tasarlanan en yüksek güçlü cer motorlarıdır. Ayrıca 2.5 megavat gücündeki cer konvertörleri de ülkemizde tasarlanan en güçlü yüksek gerilim cer konvertörleridir. Ana hat lokomotifler için ilk defa araç gövdesi, boji ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi de tamamen yerli tasarımla üretildi. Eskişehir-5000 ile elde ettiğimiz bilgi birikimi, diğer projelerimizde de kullanılacak. Bundan sonra ihtiyaca uygun lokomotiflerin üretiminde yurtdışına bağımlılık kalkacak ve ihracat imkanlarına kavuşacağız" şeklinde konuştu.

Üniversite ve sanayi işbirliğiyle geliştirilen teknoloji

Eskişehir-5000 projesinin Türkiye'deki üniversiteler ve sanayi kuruluşlarının ortak çalışmasıyla hayata geçtiğini belirten Uraloğlu, "Projemiz üniversite ve sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biri. TÜRASAŞ, TÜBİTAK RUTE, ASELSAN ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi önemli paydaşlar bu projede yer aldı. Türkiye'nin raylı sistemlerdeki yerlilik oranını artırmak adına önemli bir dönüm noktası yaşanıyor" açıklamasında bulundu.

TÜRASAŞ, 95 lokomotifin seri üretimine son hız devam ediyor

Proje kapsamında TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye teslim edilecek 95 adet Eskişehir-5000 lokomotifinin seri üretimine son hız devam ettiklerini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskişehir-5000 lokomotif için geliştirilen tüm ana bileşenler ayrı birer ürün olarak ihraç edilebilir kritik teknolojiye sahip ürünlerdir. Bu ürünler, TCDD Taşımacılık bünyesindeki mevcut lokomotiflerde de hem yedek parça hem de modernizasyonları kapsamında kullanılabilecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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