Türkiye ile Macaristan arasındaki Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak

Güncelleme:
TÜRKİYE ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Yedinci Toplantısı öncesinde Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, yarın İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkanlıklarında gerçekleştirilecek Türkiye ile Macaristan arasındaki YDSK Yedinci Toplantısı öncesinde Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Macar mevkidaşları katılacak.

Bakan Fidan'ın toplantıda ve yapacağı görüşmelerde, Ortak İstişare Mekanizması'nın ikili ilişkilerin kurumsal zeminini güçlendiren ve iş birliğini ileri bir seviyeye taşıyan önemli bir adımı teşkil ettiğini vurgulaması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması için ortak gayretlere hız kazandırılması ihtiyacına işaret etmesi ve savunma sanayi alanındaki yakın iş birliğinin yeni projelerle daha ileriye taşınmasına yönelik ortak iradeyi teyit etmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, Macaristan'ın güvenlik iş birliğinde önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasında terörle mücadele alanındaki iş birliğinin müşterek menfaatler temelinde devam edeceğinin altını çizmesi öngörülüyor.

Toplantıda ayrıca küresel ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

