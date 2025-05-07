Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye- Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu 3'üncü Dönem Toplantısı'na başkanlık etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun ziyareti kapsamında Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3'üncü Dönem Toplantısı'na başkanlık etti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kamerun Dış İlişkiler Bakanı Lejeune Mbella Mbella, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3'üncü Dönem Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya ilişkin Çalışma Tutanağı da imzalandı" denildi.