Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu ikinci hazırlık toplantısı 17 Nisan'da gerçekleştirilecek

Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ikinci hazırlık toplantısı Bağdat'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ikinci hazırlık toplantısı, 17 Nisan tarihinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Iraklı mevkidaşı Muhammed Hüseyin Bahr'ul-Ulum'un başkanlıklarında Bağdat'ta gerçekleştirilecek.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın, ziyaret kapsamında ayrıca, Bağdat'ta ve Erbil'de üst düzeyli temaslarda bulunması öngörülüyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, toplantıda ve görüşmelerde iki ülke ilişkilerini olumlu bir gündem temelinde ve kurumsal bir çerçevede ilerletme yönündeki karşılıklı iradenin teyit edilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretlerinde imzalanan anlaşmaların onay ve yürürlük süreçleri ile kurulan/kurulması öngörülen ortak mekanizmalarda gelinen aşamanın ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan Türkiye'nin Irak'taki istikrar ve güvenlik ortamının muhafazasına atfettiği önemin vurgulanması bu doğrultuda, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının ve Suriye'deki gelişmelerin Irak'ı olumsuz etkilememesi için Sudani Hükümeti'nin sarf ettiği çabaların Türkiye tarafından desteklendiğinin dile getirilmesi, Irak'la güvenlik/terörle mücadele alanında geliştirilen anlayış birliği ışığında terör örgütü PKK'nın Irak tarafınca "yasaklı örgüt" ilan edilmesinden duyulan memnuniyetin altının çizilmesi ve PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarından tamamen tasfiye edilmesi beklentisinin yinelenmesi ve Türkiye'nin stratejik önemi haiz olan Kalkınma Yolu Projesine desteğinin teyit edilmesi, bu bağlamda projeye hız kazandırılması için gereken adımların istişare edilmesi, Türkiye'nin en önemli ekonomik-ticari ortakları arasında yer alan Irak'la bu alandaki ilişkilerin daha da ilerletilmesi amacıyla ikili ticaretin güçlendirilmesinin öneminin altının çizilmesi ve Türkiye ve Irak arasında güçlü bir beşeri köprü niteliği taşıyan Türkmenlerin güvenlik, huzur ve refahının korunmasına atfedilen önemin vurgulanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 22 Nisan 2024 tarihinde Irak'a gerçekleştirdiği ziyaretin, Türkiye-Irak ilişkileri açısından bir dönüm noktası teşkil ettiğini ve ziyaret sırasında, Kalkınma Yolu başta olmak üzere, güvenlik, ulaştırma, enerji, sanayi, tarım ve sınıraşan sular dahil birçok alanda toplam 27 hukuki metin imzaladığını hatırlatan kaynaklar, bu metinler arasında, "Ortak İşbirliği İçin Stratejik Çerçeve Anlaşması", Türkiye-Irak ilişkilerinin izleyeceği seyir için temel referans kaynağı niteliği taşıdığına vurgu yaptı.

Kaynaklar, anlaşmada Irak'taki siyasi, sosyal gelişmeler ile COVID-19 salgını nedeniyle uzun zamandır işlemeyen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin canlandırılması hedefiyle, söz konusu mekanizma altında bir "Ortak Planlama Grubu" (OPG-İki ülke Dışişleri Bakanları başkanlığında) ve OPG'ye bağlı faaliyet gösterecek "Ortak Daimi Komiteler" (ODK-ilgili Bakanlıkların/kurumların yetkililerinden oluşan) ihdas edilmesinin hükme bağlandığını hatırlattı.

Sürecin üst düzeyli takibi için ihdas edilen Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki OPG Sekretaryasının ilk hazırlık toplantısı, 14 Ağustos 2024 tarihinde Ankara'da, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz ve Iraklı mevkidaşı Muhammed Hüseyin Bahr'ul-Ulum başkanlığında gerçekleştirilmişti. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti esnasında imzalanan anlaşmaların ve mutabakat zabıtlarının onay/yürürlük süreci ile ihdası öngörülen Ortak Daimi Komitelerin geldiği aşama ele alınmıştı.

Irak'la yakın iş birliği çerçevesinde son olarak Antalya'da 13 Nisan tarihinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eşbaşkanlıklarında Türkiye- Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın beşinci toplantısı gerçekleştirilmişti. - ANKARA