Türkiye ile Romanya'dan Ulaştırma Alanında Güçlü İş Birliği

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ciprian-Constantin 'erban ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Malko Tarnova'dan Bulgaristan'ın kuzeyine doğru çıkacak Karadeniz Otoyolu, bölgesel ulaştırma bağlantısallığını güçlendirecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ile Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ciprian-Constantin Şerban ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ulaştırma iş birliklerinin ve sektörel ilişkilerin ele alındığı görüşmede Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme alanlarındaki yatırımlarını mevkidaşı ile paylaştı. Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve haberleşme alanlarında son 23 yılda 300 milyar dolara yaklaşan yatırım gerçekleştirdik. Söz konusu yatırımlar, yalnızca fiziksel altyapıların inşasını değil, aynı zamanda bölgesel iş birliği, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir ulaştırma sistemlerinin kurulmasını da hedeflemektedir" dedi.

Türkiye için kıymetli ve stratejik bir ortak olan Romanya ile özellikle ulaştırmanın tüm modlarında karşılıklı güvene dayalı iş birliği kültürünün mevcut olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu temelin üzerine daha fazlasını inşa etme arzusundayız" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Başbakanı ile ulaştırma bağlantısallığının geliştirilmesi üzerine bir görüşme yaptıklarını ve Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karadjov ile de otoyol ve demiryolu geçişi konusundaki iki önemli projenin detaylarını görüştüklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karadjov, ikinci demiryolu sınır kapısı olarak planladığımız Lesovo geçişinin Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yığılmaları azaltarak, Orta Koridor'un kargo yükünün daha hızlı ilerlemesine katkı sağlayacağını ve 2030 itibarıyla Avrupa Komisyonu'nun karbon ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda bu projelerin önem arz ettiğini vurguladı. Diğer yandan Malko Tarnova'dan Bulgaristan'ın kuzeyine doğru çıkacak ve adına Karadeniz Otoyolu dediğimiz yeni bir projeyi de konuştuk. Her iki proje de bölgesel ulaştırma bağlantısallığını güçlendirecek ve ileride Basra Körfezi'nden gelen yükün de bu koridor üzerinden transferine imkan sağlayacaktır."

Bakan Uraloğlu, söz konusu projelerin Romanya üzerinden kuzeye doğru devam etmesinin bölgesel iş birliğini daha da ilerleteceğini ve iki ülke arasındaki lojistik ağın etkinliğini artıracağını vurguladı. 2024 Temmuz ayında yeniden açılan Karasu-Köstence Ro-Ro hattının iki ülke arasında ticaretin kolaylaştırılmasına ve lojistik sektörünün gelişimine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Mevcut durumda hem Karasu-Köstence hem de İzmir-Köstence Ro-Ro hatlarının aktif olarak faaliyet göstermesi, deniz taşımacılığı sektöründeki iş birliğimizin geldiği olumlu noktayı göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Demiryolu sektöründe de Romanya ile Türkiye arasında yakın bir iş birliği mevcut olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, bu alandaki iş birliğinin de ulaştırma koridorları perspektifinde daha ileri taşınabileceğinin altını çizdi.

"Asya ile Avrupa arasındaki yük trafiğinde bir artış sağlanmasına ilgi duyuyoruz"

Rumen Bakan Şerban ise, Avrupa ve Asya arasında Orta Koridor gibi uygulanabilir ve verimli alternatif ticaret yollarının belirlenmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu kaydetti. Bu çerçevede Türkiye ve Romanya'nın belirleyici bir rol üstlenebileceğini vurgulayan Şerban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ve Romanya'daki ulaştırma sektörünün mevcut dinamiği, özellikle demiryolu altyapısının geliştirilmesi alanında gerçekleştirilen ve planlanan önemli yatırımlar, Karadeniz limanları, Samsun ve Köstence arasındaki bağlantının yeniden canlandırılması için uygun şartları oluşturmaktadır. Demiryolu taşımacılığına ilişkin Türkiye ile Avrupa'yı birbirine bağlayan koridorda demiryolu trafiğinin teşvik edilmesiyle Asya ile Avrupa arasındaki yük trafiğinde bir artış sağlanmasına ilgi duyuyoruz."

Türkiye'deki ekonomik işletmelerin karayolu altyapı projelerine katılımını takdir ettiklerini dile getiren Şerban, "Romanya'daki karayolu altyapısının da sürekli ve hızlı bir şekilde gelişmekte olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu nedenle ekonomik iklimi iyileştirmeyi ve rekabet ortamının artışını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için uluslararası iş birliğinin yoğunlaştırılmasına da güveniyoruz" diye konuştu.

Görüşmede ayrıca TRACECA'da reform çalışmaları ile lojistik vergisi gibi hususlar masaya yatırıldı. - ANKARA