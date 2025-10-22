Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve anlaşmalar imzalandı

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani huzurunda, çeşitli alanlarda anlaşmalar ile Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt temaslarını tamamlayarak dün akşam saatlerinde Katar'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'daki Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı. Emirlik Divanı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Al Thani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının ardından Erdoğan ve Al Thani'nin huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite 11'inci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Stratejik Kalkınma Planlamasının Çeşitli Alanlarda İşbirliğine ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ulusal Planlama Konseyi Genel Sekreteri Abdulaziz bin Nasır Al Halife tarafından imzalandı.

Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasındaki Ortak Bakanlar Açıklaması'na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani tarafından imza attı.

Savunma Sanayi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani imzaladı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
