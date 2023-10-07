Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş: 'Gazetecilerin Örgütlenmesi Gerekiyor'

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, CHP'nin Marmaris'te düzenlediği Yerel Medya Çalıştayı'nda; "Gazetecilerin artık gerçekten kaybedecek bir şeyleri yok. İtibarımız mı var? Bence yok. Saygınlığımız mı kaldı ülke genelinde? Bence kalmadı. Bu kadar şeyimiz yokken, paramız mı var? Paramız da yok. Neyi kaybedeceğiz biz. Değiştirmek için örgütlenmek zorundayız. 50 bin gazetecinin örgütlenmesi gerekiyor" dedi.

CHP, Marmaris Belediyesi ve basın meslek örgütlerinin iş birliği ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde otelde düzenlenen "Anadolu Buluşmaları Yerel Medya Çalıştayı 2023" bugün başladı.

Çalıştaya Türkiye'nin dört bir yanından 300'e yakın basın mensubunun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, eski CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cem Kaytan, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Hüsniye Karakoyun katıldı.

Çalıştayın "Gazetecilerin Örgütlenmesi" başlığındaki oturumunda konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, şunları söyledi:

"Biz halkı konuşmuyoruz. Okurlarımızı, izleyicilerimizi konuşmuyoruz. Bizim finansörlerimizin Basın İlan Kurumu, RTÜK, belediyeler olmaması gerekiyor. Bizim asıl olarak okurlarımızla buluştuğumuz, okurlarımızın bizi finanse ettiği medyayı yeniden yaratabilmemiz gerekiyor.

"ÖRGÜTÜ ÇOK, AMA ÖRGÜTLÜLÜĞÜ DÜŞÜK BİR SEKTÖRÜZ"

Türkiye genelinde iş kolumuzda 97 bin çalışan var… Ama gazeteci olarak 50 bin kişiden bahsediyoruz. 50 bin gazeteci var Türkiye genelinde. Yaklaşık 500 basın meslek örgütü var. 50 bin gazeteci, 500 meslek örgütü, her meslek örgütüne 100 gazeteci düşünüyor. Bunları konuşmamız gerekiyor. Örgütü çok, ama örgütlülüğü düşük bir sektörüz, bir meslek grubuyuz. Bizim asıl olarak örgüt sayımızı değil, örgütlülüğümüz artırmamız gerekiyor. Zaten başımıza gelen dertler de bundan kaynaklı."

"SADECE YÜZDE 7,5'LUK KISMI TOPLU SÖZLEŞMELİ"

Durmuş, Türkiye geneline bütün iş kollarında sendikalaşma oranı yüzde 14'ken, medya sektöründe yüzde 11,56 olduğu belirtti. Durmuş, "Üyelik tek başına örgütlenme anlamına gelmiyor. Basın yayın iş kolundaki yüzde 11'lik örgütlülük oranının sadece yüzde 7,5'i toplu iş sözleşmesinde yararlanarak, sendika üyeliğini sürdürüyor. Yüzde 4'lük kısım, toplu sözleşme de görmüyor, haklarını da talep ettiği bir üyelik sistemi içinde değil" dedi.

Durmuş, 1995 sonrasında medyadan sendikanın çıkardığını ifade ederek, bu süreçten sonra medyanın zayıflamaya başladığını kaydetti. Durmuş, Sputnik Türkiye bürolarında grev yapan gazetecileri hatırlatarak, şunları söyledi:

"26 gazeteci 52 gündür grev yapıyor. İstanbul ve Ankara'da, hakları için sendika hakkının tanınması için grev yapıyor. Son yıllarda özellikle genç kuşak gazetecilerin sektördeki etkinliğinin, ağırlığının artmasıyla; sendikalaşma oranında ciddi bir artış yaşanıyor.

Son 5 yılda ciddi bir örgütlenme eğilimi var. Bu örgütlenme eğilimi sadece bir sendikaya üye olma biçiminde değil, haklarını alma biçiminde gidiyor. Biz ekonomik olarak artık asgari ücret seviyesinde, yerellerde asgari ücret bile verilmiyor, bunu kabul ederek devam ediyoruz. Buradaki herkes yerel medyadan gelmiş insanlar. Nasıl kabul edebiliyoruz, asgari ücretin altında, yarısında çalışma biçimini… Biz niye burada oturmaya devam ediyoruz.

TGS son yılda üç tane grev yapmak durumunda kaldı. Gazetecilerin artık gerçekten kaybedecek bir şeyleri yok. İtibarımız mı var? Bence yok. Saygınlığımız mı kaldı ülke genelinde? Bence kalmadı. Bu kadar şeyimiz yokken, paramız mı var? Paramız da yok. Neyi kaybedeceğiz biz. Değiştirmek için örgütlenmek zorundayız. 50 bin gazetecinin örgütlenmesi gerekiyor."