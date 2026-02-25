Haberler

Bakan Bolat: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğini ileri aşamaya taşıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Gürcistan'da düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu hakkında açıklamalarda bulundu. Forumda ticaret hacminin artırılması, lojistik süreçlerin kolaylaştırılması ve yeni iş birliği alanları ele alınacak.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, yarın Gürcistan'da 7'ncisi düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan İş Forumu'a ilişkin, "Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan hattında kurduğumuz güçlü iş birliğini, 7'nci İş Forumu vesilesiyle daha ileri bir aşamaya taşıyoruz" dedi.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan hattında kurduğumuz güçlü iş birliğini, 7'nci İş Forumu vesilesiyle daha ileri bir aşamaya taşıyoruz. Forumda; ticaret hacmimizin artırılması, Orta Koridor'un etkinliğinin güçlendirilmesi, lojistik ve gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ve iş dünyalarımız arasındaki temasların artırılması başlıklarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Ayrıca Gürcistan ve Azerbaycan'ın kıymetli bakanlarıyla gerçekleştireceğimiz ikili görüşmelerde, somut projeler ve yeni iş birliği alanları üzerinde mutabakat arayacağız. Hedefimiz; üçlü mekanizmayı daha etkin kılarak bölgesel ticaretimizi güçlendirmek ve ortak refahımıza katkı sağlamaktır" dedi.

