Türkiye-Azerbaycan KEK 12'nci Dönem Toplantısı Bakü'de yapılacak

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin ele alınacağı Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu 12'nci Dönem Toplantısı, 22-23 Aralık'ta Bakü'de yapılacak. Toplantıda ticaret hacmi hedefleri ve ortak yatırımlar tartışılacak.

TÜRKİYE ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin ele alınacağı Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12'nci Dönem Toplantısı, 22-23 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek.

Toplantıya, Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan adına ise Başbakan Ali Asadov başkanlık edecek. Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda atılacak adımların ele alınması ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor. Program çerçevesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi, iş dünyalarının bir araya getirilmesi ve ortak yatırım imkanlarının geliştirilmesi amacıyla 2'nci Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu da düzenlenecek. Foruma, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan'dan ise Başbakan Ali Asadov ve Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un katılması planlanıyor. Aynı kapsamda, MÜSİAD Azerbaycan Genel Kurulu'nda Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarıyla bir araya gelinmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Bakü programı kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile de görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Türkiye, uzun süredir Azerbaycan'ın en önemli ticaret ortakları arasında yer alıyor. 2024 yılında Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı 3,1 milyar dolar, Azerbaycan'dan ithalatı ise 4,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye, Azerbaycan'ın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke, ithalatında ise üçüncü sırada bulunuyor. Azerbaycan'daki Türk yatırımları yaklaşık 18 milyar dolar, Türkiye'deki Azerbaycan yatırımları ise yaklaşık 21 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Azerbaycan'da yaklaşık 7 bin Türk ortaklı firma faaliyet gösterirken, Türkiye'de de Azerbaycan ortaklı yaklaşık 3 bin 100 firma bulunuyor. Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar Azerbaycan'da yaklaşık 21,1 milyar dolar tutarında 558 proje üstlendi. KEK 12'nci Dönem Toplantısı kapsamında imzalanması planlanan KEK Protokolü ve Eylem Planı ile ticaretten enerjiye, ulaştırmadan sağlığa, eğitimden kültüre kadar birçok alanda Türkiye-Azerbaycan ekonomik ve ticari ilişkilerinin yol haritasının belirlenmesi hedefleniyor. Düzenlenecek Yatırım Forumu'nun ise iki ülke iş dünyaları arasındaki iletişimi güçlendirmesi ve bölgesel ekonomik iş birliğine katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
