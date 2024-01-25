Türk askerinin Kore savaşındaki zaferi kutlandı

ANKARA - Türk askerinin Kore Savaşı'na katılarak Kumyangjang-Ni Muharebesi'nde kazandığı zaferin 73'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türk askerinin Kore Savaşı'nda Kumyangjang-Ni muharebesinde kazandığı zaferin 73'üncü yıl dönümünü kutladı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda" gerçekleşen kutlamalara, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Emekli Deniz Astsubayı Beyazıt Yumuk, Kore savaşı gazileri, Kore savaşında şehit düşen askerlerin yakınları ve emekli askerler katıldı.

Kore Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan tören, saygı duruşu, Kore Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Emekli Deniz Astsubayı Beyazıt Yumuk, yaptığı konuşmada, "Kore savaşına Türk subayları, Kore'ye ayak basılan 18 Ekim 1950 tarihinden 27 Temmuz 1953'te ateşkes anlaşmasına kadar geçen 3 sene içerisinde çok savunmada taaruz, oyalama icra etmiş ve bu muharebelerin bazıları Kore savaşının seyrini etkilemiştir" dedi.

Türk askerinin, Kore savaşında büyük bir fedakarlık gösterdiğine dikkati çeken Yumuk, "Güney Kore'yi işgal eden Kuzey Kore ordusu Birleşmiş Milletler ordusunun müdahalesi sonucu Çin sınırına kadar sürüldü. Kore savaşının bittiği düşünülürken 26 Kasım 1950'de yüzbinlerce Çin askeri sınırı geçerek savaşa dahil olmuş ve bu ani gelişen taaruz karşısında müşkül durumda kalan BM ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ise yaptığı konuşmada, Güney Kore ve Türkiye arasındaki güçlü ilişkilerin temelinin Türk askerlerinin Kore savaşına katılması üzerine kurulduğunu belirtti. Türk askerlerinin fedakarlıklarına vurgu yapan Büyükelçi Ik, Kore halkının Türk askerlerine ve halkına minnettar olduğunu ifade etti.

İki ülke temsilcilerinin konuşmalarının ardından protokol üyeleri ile Kore gazileri, davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.