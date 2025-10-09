TŞOF Bölge Değerlendirme Toplantısı Tekirdağ'da Gerçekleşti

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığındaki Bölge Değerlendirme Toplantısı, Tekirdağ'da geniş katılımla gerçekleştirildi.

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığındaki Bölge Değerlendirme Toplantısı, Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Toplantıya; ANKESOB Başkanı Hüseyin Ar, Tekirdağ ESOB Başkanı Sami Kayın, Kırklareli ESOB Başkanı Ali Fuat Şeker, Konya ESOB Başkanı Muharrem Karabacak, TŞOF Genel Başkan Vekili İbrahim Yılmaz ve kurul üyelerinin yanı sıra, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ merkez ile ilçe ulaşım odası başkanları katıldı.

TŞOF Başkanı Yiğiner, bölgedeki il ve ilçe oda başkanlarıyla bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek, yolcu ve yük taşımacılığı sektörlerinde hizmet veren ulaşım esnafının mevcut durumu, beklentileri ve çözüm bekleyen sorunları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

"Sorunların çözümüne yönelik atılacak adımları kapsamlı şekilde değerlendirdik"

Toplantıda başlıca sorunları ve beklentileri tüm yönleriyle ele aldıklarını belirten Yiğiner, "Toplantımızda bölgemizde yer alan illerimizin ve ilçelerinin karşı karşıya kaldığı sorunları ve beklentileri tüm yönleriyle ele aldık. Başkanlarımızın yerel düzeyde edindikleri deneyimler, gözlemler ve önerileri doğrultusunda sorunların çözümüne yönelik atılacak adımları ve yapılacak çalışmaları da kapsamlı şekilde değerlendirdik. İstişarelerimizi, yolcu ve yük taşımacılığı hizmeti veren esnafımızın talep, öneri ve beklentilerini merkeze alarak yürüttüğümüz toplantımızda, federasyonumuzun çalışmaları, gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve elde ettiğimiz tüm kazanımları başkanlarımızla detaylı bir biçimde paylaştık" dedi.

"Ortak akıl ve istişare kültürüyle teşkilatımızın gücünü pekiştiriyoruz"

Yiğiner, ortak akıl ve istişare kültürüyle teşkilatlarının gücünü pekiştirdiklerini ifade etti. Toplantıya katılım sağlayan tüm oda başkanlarına teşekkür eden Yiğiner, alınan kararların yolcu ve yük taşımacılığı sektörüne hayırlı olmasını diledi.

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişlerinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANKARA