Trump: Venezuela Petrolüyle Stratejik Rezervi Dolduracağız

Abd Başkanı Donald Trump, Venezuela ile varılan petrol anlaşmasına ilişkin, "Venezuela petrolüyle yapacağım ilk iş, uykucu (Eski Abd Başkanı ) Joe Biden nedeniyle neredeyse tamamen boşaltılan ulusal stratejik rezervleri doldurmak olacak. Rezervi en üst seviyeye çıkarma süreci çok kısa süre içinde başlayacak. Bu, Venezuela'dan ABD halkına bir hediyedir" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, Venezuela ile sağlanan yeni petrol anlaşmasından elde edilecek petrolün, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'ni (SPR) yenilemek için kullanılacağını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini eleştirerek, "Venezuela petrolüyle yapacağım ilk iş, uykucu Joe Biden nedeniyle neredeyse tamamen boşaltılan ulusal stratejik rezervleri doldurmak olacak. Rezervi en üst seviyeye çıkarma süreci çok kısa süre içinde başlayacak. Bu, Venezuela'dan ABD halkına bir hediyedir" ifadelerini kullandı.

"Dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına varıldı"

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardığını duyurmuştu. Trump, "ABD, özel sektörle kurulan bir ortaklık aracılığıyla, kendi vergi mükelleflerine hiçbir maliyet getirmeden Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde kontrolü güvence altına aldı" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, anlaşmayla ABD'nin petrol arzının büyük ölçüde artacağını belirterek, "Tüm Amerikalılar için benzin fiyatlarını uzun bir süre boyunca önemli ölçüde düşüreceğiz" demişti.

Üretim için ciddi yatırımlara ihtiyaç duyulduğu düşünülüyor

Venezuela ile yapılan anlaşmanın stratejik rezerve ne kadar hızlı petrol sağlayabileceği veya ABD'li tüketicilere kısa vadede ne ölçüde fayda sağlayacağı belirsizliğini koruyor. Trump'ın cuma günü açıkladığı petrol anlaşmasının, Venezuela'nın ağır hasar gören petrol sektörünü yeniden canlandırmayı amaçladığı, ancak üretimin önemli ölçüde artırılabilmesi için ciddi yatırımlar ve altyapı çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu düşünülüyor.

Stratejik Petrol Rezervi, 290 milyon varile düşmüştü

ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'nde 21 Ağustos itibarıyla yaklaşık 290 milyon varil petrol bulunuyordu. Bu miktar, son 44 yılın en düşük seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve İran'la yaşanan çatışma da dahil olmak üzere küresel arz kesintilerine karşı hem Biden hem de Trump yönetimleri döneminde stratejik rezervlerinden petrol çekmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı