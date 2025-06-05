Trump ve Elon Musk arasında vergi tasarısı krizi derinleşti

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'li iş insanı Elon Musk, arasında vergi indirimi tasarısı ile başlayan kriz derinleşti. Musk, kız çocuklarına yönelik bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasına değinerek, "Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşme sırasında Elon Musk hakkındaki açıklamaları sonrası Musk ve Trump arasında vergi indirimi tasarısı ile başlayan kriz derinleşti.

"Ne kadar nankör"

Sosyal medya hesabı üzerinden Trump'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap veren Musk, ABD'de geçtiğimiz sene düzenlenen ve Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerine değinerek, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51'e 49 olurdu" ifadelerini kullandı. Musk, daha sonra Trump için "Ne kadar nankör" dedi.

Trump'ın, Musk'ın yasa tasarısının içeriğinden önceden haberdar olduğunu dair açıklamasına yanıt veren Musk, bu iddiayı kesin bir dille reddederek, "Yanlış, bu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gecenin köründe o kadar hızlı kabul edildi ki Kongre'de neredeyse hiç kimse okuyamadı bile" dedi.

Vergi indirimine dair yasa tasarısındaki bazı maddeleri sert şekilde eleştiren Musk, "Her neyse. Hiçbir petrol ve gaz sübvansiyonuna dokunulmamasına rağmen ki bu çok adaletsiz. Elektrikli araç ve güneş enerjisi teşvik kesintilerini tasarıda tutun. Tüm uygarlık tarihinde, hem bu kadar büyük hem de bu kadar güzel bir yasa tasarısı olmamıştır. Bunu herkes bilir" dedi.

Musk, daha sonra sosyal medya hesabında, "ABD'de gerçekten ortadaki yüzde 80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?" başlıklı bir anket çalışması başlattı.

Trump ise, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elon 'yıpranıyordu', ondan gitmesini istedim, kimsenin istemediği elektrikli arabaları almaya zorlayan elektrikli araç zorunluluğunu kaldırdım ve bunu yapacağımı aylardır biliyordu. Ardından çılgına döndü" dedi.

Trump'ın paylaşamına cevap veren Musk, Trump'ı yalan söylemekler suçlayarak, "Trump yalan söylüyor. Çok üzücü" cevabını verdi.

Musk'tan Jeffrey Epstein iddiası

Daha sonra kız çocuklarına yönelik bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasına ait dosyaların kamuoyuna açıklanmama nedenine değinen Musk, "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" dedi.

"Hayal kırıklığına uğradım"

Almanya Başbakanı Merz ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde Musk'ın vergi indirimi yasasına yönelik eleştirilerine cevap veren Trump, Musk'ı "her zaman sevdiğini" ancak son eleştirileri nedeniyle "hayal kırıklığına uğradığını" belirtmişti. Elektrikli araç zorunluluğunun kaldırılmasının Musk'ı rahatsız ettiğini aktaran Trump, "Musk bu tasarıyı herkesten iyi biliyordu, ancak sonradan sorun çıkardı" ifadelerini kullanmıştı. Trump, ayrıca Musk'ın NASA yönetimi için önerdiği ismi uygun bulmadığını belirterek, "Ona çok yardımcı oldum ama benden beklediği uygun değildi" demişti. Musk ile ilişkisine değinen Trump, "Elon ve benim harika bir ilişkimiz vardı. Bunun böyle devam edip etmeyeceğini bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Musk'ın Oval Ofis'ten ayrılmasının ardından "farklı davrandığını" belirtmiş, "Harika bir veda partisi yaptı, herkes geldi, üzerinde 'Trump her konuda haklıydı' yazan bir şapka takmıştı" ifadelerini kullanmıştı. Ancak zaman içinde bu desteğin zayıfladığını belirten Trump, Musk'ın tutumundaki değişimin "Trump takıntısı sendromu" ile açıklanabileceğini ifade etmiş. Trump, bazı isimlerin görevden ayrıldıktan sonra "yönetimi eleştiren" bir tutum geliştirdiğini öne sürmüş, "İnsanlar yönetimimden ayrılıyor, bizi seviyorlar ama bir süre sonra bunu çok özlüyorlar. Bazıları bu süreci olumlu karşılıyor, bazıları ise düşmanca davranıyor, gidiyorlar ve sabah uyandıklarında o ihtişam kayboluyor. Dünya onlara artık farklı davranıyor ve bu durum davranışlarını değiştiriyor. Bunun neden olduğunu bilmiyorum" demişti.

Yasanın bütçe açığını 2.5 trilyon dolara çıkaracak iddiası

Musk, dün yaptığı açıklamada, "Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, fahiş Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalettir. Buna oy verenler utansın. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz" ifadelerini kullanmış, "Zaten devasa olan bütçe açığını 2.5 trilyon dolara çıkaracak ve Amerikan vatandaşlarını ezici bir şekilde sürdürülemez bir borç yükü altına sokacak. Kongre Amerika'yı iflas ettiriyor" demişti.

Öte yandan Musk, geçtiğimiz haftaya kadar Trump yönetiminde özel bir hükümet çalışanı olarak görev yapmış, yeni oluşturulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (DOGE) liderlik etmişti. Musk, Trump'a danışmanlık rolünde federal bürokrasideki "israfı" tespit edip ortadan kaldırmakla görevlendirilmişti. - WASHINGTON