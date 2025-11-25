Trump: Ukrayna-Rusya Barış Anlaşmasına Çok Yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında bir barış anlaşmasına çok yakın olduklarını düşündüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da her yıl Şükran Günü öncesinde geleneksel olarak yapılan hindi affı töreninde konuştu. Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde konuklara seslenen Trump, bu yılki törende affedilen hindilerin isimlerinin "Gobble" ve "Waddle" olduğunu ve her biri 50 pound (yaklaşık 22 kg) ağırlığın üzerindeki bu hindilerin şimdiye kadar bir Amerikan başkanına hediye edilen en büyük hindiler olduğunu duyurdu.

Konuşmasında ABD'nin enerji yatırımlarında, yapay zekada ve otomotivde dev adımlar attığına vurgu yapan Trump, "Bir yıl önce ölü bir ülkeydik. Suudi Arabistan Kralı bana dört ay önce öyle söylemişti. 'Bir yıl önce ABD ölü bir ülkeydi. Şimdi ise dünyanın en çok ilgi gören ülkesiniz' dedi. Daha bir yıl bile olmadan 18 trilyon dolar yatırım geliyor" dedi.

Trump, "Daha fazla çalışanımız var. Daha fazla insan ibadet ediyor. Kiliseler geri geliyor. Din, Amerika'ya geri dönüyor. ve bu Şükran Günü'nde Amerika'yı yeniden uygun fiyatlı kılmak için büyük ilerleme kaydediyoruz" ifadelerini kullanarak, birçok üründe fiyat düşüşleri gözlendiğini belirtti.

"Son savaşı da bitirmek üzereyiz"

ABD'nin tarihinin en büyük vergi indirimleri, en büyük harcama kesintileri ve düzenleme iptallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Trump, "Güney sınırlarımız tamamen güven altında. Dokuz ayda, sekiz savaşı sona erdirdim. Son savaşı da bitirmek üzereyiz. Kolay değil ama olacak gibi gözüküyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta son ayda 25 bin asker öldü. Bir anlaşmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Göreceğiz. Bu savaşın daha hızlı çözüme kavuşacağını düşünüyordum. Sekiz savaşı sona erdirdik ve ben bu savaşın daha kolay sonuçlanacağını düşünüyorum" dedi. - WASHINGTON