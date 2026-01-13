Trump: 'İran yönetimi çok büyük bir şekilde bedelini ödeyecek'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolar hakkında yaptığı açıklamada, "Tüm İranlı vatanseverlere söylüyorum, protestolarınıza devam edin. Mümkünse kurumlarınızı ele geçirin. ve sizi öldürenlerin ve istismar edenlerin isimlerini saklayın. Eğer rakamlar doğruysa, çok kötü bir şekilde istismar ediliyorsunuz. İran yönetimi çok büyük bir şekilde bedelini ödeyecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinin Detroit kentinde katıldığı Detroit Ekonomi Kulübü toplantısında İran'daki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran halkına seslenerek, "Tüm İranlı vatanseverlere söylüyorum, protestolarınıza devam edin. Mümkünse kurumlarınızı ele geçirin. ve sizi öldürenlerin ve istismar edenlerin isimlerini saklayın. Eğer rakamlar doğruysa, çok kötü bir şekilde istismar ediliyorsunuz. Beş farklı rakam duyuyorum. İran yönetimi çok büyük bir şekilde bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Devrim öncesi İran'a değinen Trump, "İran'ı yeniden büyük yapalım. Biliyor musunuz, bu canavarlar gelip ele geçirene kadar İran harika bir ülkeydi. Size söylüyorum, eğer bu seçimi kazanmasaydım, bize de aynısı olurdu" dedi.

"Tüm görüşmeleri iptal ettim"

İran yönetimiyle diplomatik temasların askıya alındığını açıklayan Trump, "İranlı yetkililerle görüşmeyi durdurduk, çünkü sivilleri öldürmeye başladılar. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle yapılacak tüm görüşmeleri iptal ettim. Yardım yolda" ifadelerini kullandı.

"Bir kişi bile çok fazla"

Trump, Detroit Ekonomi Kulübü konuşması öncesi ziyaret ettiği fabrikada ise İran'daki protestolarda kaç kişinin öldürüldüğüne ilişkin sorusuna net bir rakam olmadığını vurgulayarak, "Kimse bana kesin bir rakam veremedi. Her şey çok fazla. Bir tane bile çok fazla. Ama çok daha düşük rakamlar da duydum, çok daha yüksek rakamlar da duydum. Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde öğreneceğiz. Bence çok fazla. Yardım yolda" ifadelerini kullandı. "Yardım yolda" ifadesiyle ne kastettiği sorulduğunda ise Trump, ayrıntı vermekten kaçınarak, "Bunu sizin bulmanız gerekecek, üzgünüm" dedi.

Trump, İran'da bulunan ABD vatandaşları ve müttefik ülke vatandaşlarının ülkeden ayrılıp ayrılmaması gerektiği yönündeki soruya, "Bence ayrılmak kötü bir fikir değil" diyerek güvenlik endişelerine işaret etti. - DETROID