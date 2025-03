ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın "Çin ile olası savaşa karşı bilgilendirileceği" iddiasını yalanlayarak, "Yalan haber yine iş başında, bu sefer New York Times. Ne kadar saçma. Her halükarda, hikaye tamamen asılsız" dedi.

ABD Merkezi The New York Times tarafından yayınlanan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın danışmanı haline gelen Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği Elon Musk'ın Çin ile bir savaş durumunda ABD'nin askeri planları hakkında, denizcilik taktikleri ve hedefleme planları da dahil olmak üzere bir brifing alacağı iddia edildi. kısa sürede ABD medyasının geneline yayılan iddialara Trump'tan açıklama geldi. Trump, Musk'ın "Çin'e karşı muhtemel savaş üzerine bilgilendirileceği" iddiasını yalanladı. Medya kuruluşlarını sık sık "yalan haber" yapmakla suçlayan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın en kötü ve kasıtlı olarak en yanlış gazetelerinden biri Failing New York Times'a göre, Elon Musk, Pentagon tarafından Çin'e karşı savaş durumunda ABD'nin en gizli planları hakkında bilgilendirilecek. Bu hikayeye ilişkin sahte yaklaşım, Elon'un Çin'de bazı işler yaptığı için ve hemen üst düzey Çinli yetkililere gidip 'baklayı ağzından çıkaracağı' için yapılıyor. Ratıngleri düşük sahte haber CNN, hemen bu tamamen saçma ve yanlış muhtemelen iftira olan hikayeyi alıp büyük bir şekilde duyurdu. Ama neyse ki kimse izlemiyordu. Sürekli olarak benimle ilgili yazılar yazan ve anonim, uydurulmuş, kaynaklar kullanan ve uzun zamandır konuşmadığım 'dolandırıcı' Maggot Hagerman, bu aldatmacanın büyük bir parçasıdır. Hagerman, "Rusya, Rusya, Rusya" saçmalığını yazdı, yalnızca bunun onu kandırdığını ve yanlış olduğunu fark etti. Bana, kötü raporlaması yüzünden tamamen geçersiz bir Pulitzer Ödülü borçludur. Sahte haberler, halkın düşmanıdır. ve Elon, savaş departmanı tarafından Çin hakkında hiçbir şeyle bilgilendirilmiyor" ifadelerini kullandı.

Trump bir diğer paylaşımında ise "Yalan haber yine iş başında, bu sefer New York Times. Yanlış bir şekilde, Elon Musk'ın Çin ile olası bir savaş hakkında bilgilendirilmek üzere Pentagon'a gideceğini söylemişler. Ne kadar saçma. Her halükarda, hikaye tamamen asılsız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON