Trump, New York Times ve Penguin Random House'a 15 Milyar Dolarlık Dava Açtı

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times, 4 muhabiri ve yayınevi Penguin Random House'a en az 15 milyar dolarlık "iftira ve karalama" davası açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein'a verildiği iddia edilen cinsel içerikli bir not ve çizimle ilgili haber yayınlayan New York Times gazetesi ile "Şanslı Kaybeden: Donald Trump Babasının Servetini Nasıl Harcadı" başlıklı kitabı yayımlayan Penguin Random House'a karşı harekete geçti. Trump, New York Times, 4 muhabiri ve yayınevi Penguin Random House'a en az 15 milyar dolarlık "iftira ve karalama" davası açtı.

"Sanıklar, bu yayınların Başkan Trump hakkında iğrenç uydurmalarla dolu olduğunu bilerek yayımladılar"

Florida mahkeme dosyasında, New York Times'ta 2024 başkanlık seçimleri öncesinde Trump'ın göreve uygun olmadığına ilişkin bir yazı ve Jeffrey Epstein'a verildiği iddia edilen cinsel içerikli bir not ve çizimle ilgili haber yer aldı. Dosyadaki ayrıca Penguin tarafından yayımlanan 2024 tarihli "Şanslı Kaybeden: Donald Trump Babasının Servetini Nasıl Harcadı ve Başarı İllüzyonunu Nasıl Oluşturdu" başlıklı kitap yer aldı. Florida Orta Bölge ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulan dosyada. "Sanıklar, bu yayınların Başkan Trump hakkında iğrenç çarpıtmalar ve uydurmalarla dolu olduğunu bilerek, kötü niyetle kitabı ve makaleleri yayımladılar" denildi.

Trump'ın avukatları, bu yayınların ABD Başkanı Trump'ın ticari ve kişisel itibarına, markasının değerine büyük ekonomik zararlar ile gelecekteki mali beklentilerine önemli zararlar verdiğini belirtti. Avukatlar, "Trump Medya ve Teknoloji Grubu (TMTG) hisselerinin değer kaybı, sanıkların iftiralarının Başkan Trump'a nasıl zarar verdiğine dair bir örnektir" açıklaması yaptı.

"Büyük bir onura sahibim"

ABD Başkanı Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Bugün, New York Times'a karşı 15 milyar dolarlık bir iftira ve karalama davası açmak gibi büyük bir onura sahibim" dedi. Trump, gazetenin kendisi, ailesi ve iş dünyası hakkında yalan söylediğini; ayrıca Cumhuriyetçiler tarafından yürütülen Amerika Önce Hareketi (America First Movement) ve Amerika'yı Yeniden Büyük Yap (MAGA) gibi ideolojileri de hedef aldığını öne sürdü. - WASHINGTON