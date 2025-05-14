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Trump, Katar Havayolları ile 200 Milyar Dolarlık Uçak Siparişini Açıkladı

Trump, Katar Havayolları ile 200 Milyar Dolarlık Uçak Siparişini Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı görüşmelerde Katar Havayolları'nın Boeing'den 200 milyar dolarlık uçak siparişi verdiğini duyurdu. Bu sipariş, Boeing'in tarihindeki en büyük uçak siparişi olarak kayıtlara geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Havayolları'nın Boeing'den 200 milyar dolarlık uçak siparişi verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ikinci ayağı Katar'ın başkenti Doha'da temaslarına devam ediyor. Trump ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani arasındaki görüşmenin ardından iki ülke arasında çok sayıda anlaşmaya imza atıldı.

ABD ve Katar arasında imzalanan anlaşmalar arasında Katar Havayolları'nın Boeing'den 200 milyar dolarlık uçak siparişi de yer alırken, söz konusu anlaşma Boeing'in tarihindeki en büyük uçak siparişi olarak kayıtlara geçti.

İki ülke arasında savunma iş birliğini geliştirmek üzere savunma iş birliği niyet mektubu ile MQ-90 insansız hava araçlarının satışına yönelik teklif ve kabul mektubu imzalandı.

Al Thani ile Trump, ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik iş birliği ortak bildirgeye imza attı.

"İlişkilerimiz yeni bir düzeye taşındı"

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Al Thani, "Başkan ile birkaç saat süren harika bir toplantı gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizle ilgili birçok konuyu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdik. Bu anlaşmalarla Katar ve ABD arasındaki ilişkilerimiz yeni bir düzeye taşındı. Sayın Başkan'a bu tarihi ziyaret için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Uzun zamandır dostuz, iş birliğimiz güçleniyor"

Trump ise konuşmasında, "Bugün burada dostum Emir Al Thani ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İran, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel istikrar konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Ticaret alanında da önemli bir adım attık. Boeing tarihinin en büyük uçak siparişi anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın toplam değeri 200 milyar doları aşıyor. Bu bir rekor. Bu dostluk ve stratejik iş birliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Trump, ayrıca Orta Doğu'daki ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Biz ABD olarak her zaman Katar'ın ve bölgedeki dostlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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