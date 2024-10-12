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Güvenlik endişelerinden dolayı Trump'ın golf oynamasının yasaklandığı iddia edildi

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Donald Trump'ın Gizli Servis tarafından golf oynamasının yasaklandığı iddia edildi. Ajanlar, geniş sahalarda Trump'ı suikastlara karşı korumakta zorlanacaklarından endişeleniyor. Tutkulu bir golfçü olan Trump, güvenlik nedeniyle bu yasağa uymak zorunda kalabilir. Karar, Gizli Servis şefi Ronald Rowe ile görüşmede alınmış. Bu durum, siyasi kampanyaların güvenlik boyutunun adayların günlük yaşamlarını nasıl etkileyebileceğini gösteriyor.

Donald Trump'ın golf oynamasının Gizli Servis tarafından yasaklandığı iddia edildi. Bu karar, Trump'ın güvenliğini sağlamakta yaşanan zorluklar nedeniyle böyle bir kararın alındığı tahmin ediliyor.

İddialara göre, Gizli Servis ajanları, geniş golf sahalarında Trump'ı olası suikastlara karşı yeterince koruyamayacaklarından endişe ediyor. Bu durum, seçim kampanyası sırasında Trump'a yönelik iki suikast girişiminin ardından gündeme geldi.

Trump, Eylül ayındaki son suikast girişiminden bu yana golf oynamadı ve raporlara göre 5 Kasım'a kadar da oynamayacak. 78 yaşındaki eski başkan, tutkulu bir golfçü ve dünya çapında 18 sahaya sahip olmasına rağmen, bu yasağa uymak zorunda kalabilir.

Gizli Servis şefi Ronald Rowe ile yapılan görüşmede bu karar alınmış. Trump'ın golf yeteneği oldukça iyi olarak biliniyor; handicap'ının 2.8 kadar düşük olduğu söyleniyor.

Bu arada, Trump şu anda Demokrat aday Kamala Harris ile sıkı bir başkanlık yarışı içinde. Anketler, yarışın çok yakın olduğunu gösteriyor. Trump, seçim ortamındaki gerginlikten dolayı Demokratların söylemlerini suçluyor.

Bu durum, siyasi kampanyaların güvenlik boyutunu ve adayların günlük yaşamlarını nasıl etkileyebileceğini gözler önüne seriyor.

Trump'ın güvenlik endişelerinden dolayı golf oynaması yasaklandığı iddia edildi

Trump'ın güvenlik endişelerinden dolayı golf oynaması yasaklandığı iddia edildi

Güvenlik endişelerinden dolayı Trump'ın golf oynamasının yasaklandığı iddia edildi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Politika

Donald Trump Güvenlik Politika Dünya Spor

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