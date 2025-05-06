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Trump ile Carney Beyaz Saray'da Bir Araya Geldi

Trump ile Carney Beyaz Saray'da Bir Araya Geldi
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray'da görüştü. Trump, Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması gerektiğini öne sürerken, Carney buna tepki gösterdi. İki lider, ticaret, USMCA anlaşması ve Yemen'deki Husilere yönelik saldırılar hakkında da konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Mark Carney, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Carney, Trump'ın Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması gerektiği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "Satılık değil, asla da olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Kameraların karşısına geçen liderler önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması gerektiği yönündeki açıklamasını yineleyerek, "Kanada vatandaşları için büyük bir vergi indirimi olacağına inanıyorum. Ücretsiz askerlik, muazzam tıbbi bakımlar ve diğer şeyler elde edersiniz. Birçok avantaj olurdu. İki ülkeyi bir arada ele aldığımda, bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, bu konunun sadece isteğe bağlı şekilde tartışılabileceğini söyleyerek, "Birisi bunu tartışmak istemediği sürece bunu tartışmayacağız" dedi.

"Kanada satılık değil, asla da olmayacak"

Trump'ın 51'inci eyalet söylemlerine tepki gösteren Carney, "Emlak sektöründen bildiğiniz gibi, asla satılık olmayan bazı yerler vardır. Kanada satılık değil, asla da olmayacak" ifadelerini kullandı. Trump ise bu cevaba esprili bir dille, "Asla, asla deme" yanıtını verdi.

USMCA anlaşması

ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na (USMCA) da değinen Trump, bir önceki başkanlık döneminde imzalanan ve gelecek yıl sona erecek olan anlaşmanın yeniden müzakere edilmesini gerekli görmediğini belirterek, "Her ne olursa olsun, Kanada ile dost olacağız" ifadelerini kullandı.

Çin ile ticaret

Çin ile ticaret ilişkilerine değinen Trump, Çin'in yeni gümrük vergileri sonrası görüşmek istediğini belirterek, ABD'nin de doğru zamanda bu görüşmelere açık olacağını aktardı. Hazine Bakanı Scott Bessent'in Çin'in henüz müzakerelere başlamadığı yönündeki açıklamasına ilişkin olarak Trump, Pekin yönetiminin ABD ile ticaret yapmamasının Çin ekonomisine büyük zarar verdiğini iddia etti.

ABD Husilere yönelik saldırıları durduracak

Başkan Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları durduracaklarını açıkladı. Trump, "Onların sözüne güveneceğiz. Artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar ve bizim yaptığımızın amacı da buydu" diyen Trump, ABD'nin de bu doğrultuda Yemen'e yönelik bombardımanları durduracağını açıkladı.

Trump'tan "sürpriz açıklama" mesajı

Trump, Orta Doğu turu öncesi önemli bir açıklama yapmayı planladığını da duyurarak, "çok olumlu olacak" şeklinde nitelendirdiği bu açıklamanın perşembe, cuma ya da pazartesi günü yapılabileceğini söyledi. Trump, ancak duyurunun içeriğine dair bilgi vermedi.

Trump'tan Carney'ye övgü

Trump, Kanada Başbakanı Carney'e övgüde bulunarak, "Siyaset tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birini gerçekleştirdiği için onu gerçekten tebrik etmek istiyorum, belki de benimkinden bile daha büyük" ifadelerini kullandı. Kanada halkının "çok yetenekli, çok iyi bir insan" seçtiğini belirten Trump, Carney'nin Liberal Parti liderliğini de "en büyük şey" olarak nitelendirdi.

Carney ise Trump'ın ekonomi, göç, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve dış politikadaki kararlılığına dikkat çekerek, "Kanada ve ABD'nin tarihi, birlikte çalıştığımızda daha güçlü olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Carney, iki ülke arasında iş birliğini artırma çağrısında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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