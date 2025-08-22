Donald Trump: İki hafta içinde savaşın nereye gideceğini göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Önümüzdeki 2 hafta içinde Rusya- Ukrayna Savaşı'nın nereye gideceğini ya da benim nereye gideceğimi göreceğiz. İki tarafa da gidebilirim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te 2026 Dünya Kupası'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Ukrayna'da bir ABD fabrikasının Rus hava saldırısında hedef alınmasına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna yanıt verdi.

"İKİ HAFTA İÇİNDE SAVAŞIN NEREYE GİDECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Trump verdiği yanıtta, "Bundan memnun değilim, o savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim. Yedi savaşı çözdüğümü söylemiştim. Aslında savaş öncesi dönemleri de düşünürseniz üç tane daha ekleyin. Böylece 10 olur. Ama bu savaş farklı. Çok fazla öfke, çok fazla nefret var. Orada muazzam bir nefret var. Bakalım ne olacak. Sanırım 2 hafta içinde savaşın nereye gideceğini ya da benim nereye gideceğimi göreceğiz. İki tarafa da gidebilirim" cevabını verdi.

"NÜKLEER SAVAŞA DÖNÜŞEBİLECEK BİR SORUNU DA ÇÖZDÜM AMA BU FARKLI""

Trump, Putin'e süre verip vermeyeceği sorusu üzerine Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i işaret ederek, "Bakın, tango iki kişiyle yapılır. O ikisiyle bir toplantı yapmak istediğimi anlıyorsunuz. Belki sonuç çıkmaz, belki çıkar ama göreceğiz. İnsanlar ölmeye devam ediyor. 30 yıldan uzun süren 3 savaşı çözdüm, Hindistan ile Pakistan arasında nükleer savaşa dönüşebilecek bir sorunu da çözdüm. Ama bu farklı" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK YAPTIRIMLAR YA DA GÜMRÜK VERGİLERİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Trump, 2 hafta içinde vereceği kararın savaşın yönünü değiştirebileceğini vurgulayarak, "İki hafta sonunda iki yol var. ya büyük yaptırımlar ya da büyük gümrük vergileri. Belki de her ikisi. ya da hiçbir şey yapmayacağız ve bu sizin savaşınız diyeceğiz. Bakın, (Savaş çıktığı zaman) başkan olsaydım bu savaş asla olmazdı. Bu, savaş aptal insanlar yüzünden oldu. 4 yıl boyunca bu konu hiç gündeme gelmedi. Çünkü Putin bizim bunu asla kabul etmeyeceğimizi çok iyi biliyordu" ifadelerini kullandı.

Trump, savaşın genç askerler üzerindeki etkisine de dikkat çekerek, "Her gün 5 ila 7 genç çocuk ölüyor. Düşünün, siz bir ebeveynsiniz, oğlunuz evden ayrılıyor ve bir hafta içinde kafasından vuruluyor. Ben savaşları durdurmayı seviyorum. İnsanlar tam tersini bekliyordu ama ben herkesi savaştan çıkarıyorum" diye konuştu.