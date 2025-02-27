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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergilerini daha önce açıklamış olduğu 2 Nisan yerine 4 Mart'ta yürürlüğe koyma kararı aldığını duyurarak, Çin'e de aynı tarihte yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergilerinin tarihini öne çıktı.

GÜMRÜK VERGİLERİNİ ÖNE ÇEKTİ

Trump, gümrük vergilerini daha önce açıklamış olduğu 2 Nisan yerine 4 Mart'ta yürürlüğe koyma kararı aldığını duyurarak, bu adımın ABD'ye giren uyuşturucu akışını durdurma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Ticaret savaşları yeniden alev aldı! Trump'tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı

"BU BELANIN ABD'YE ZARAR VERMEYE DEVAM ETMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

Trump, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye kabul edilemez seviyelerde uyuşturucu girişi olduğunu vurgulayarak, özellikle Çin'de üretilen ve tedarik edilen fentanil kaynaklı ölümlere dikkat çekti. Trump, "Geçen yıl 100 binden fazla insan bu tehlikeli ve yüksek bağımlılık yapan zehirlerin dağıtımı nedeniyle hayatını kaybetti. Son 20 yılda milyonlarca insan öldü. Kurbanların aileleri harap oldu ve birçok durumda neredeyse yok oldu. Bu belanın ABD'ye zarar vermeye devam etmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

ÇİN'E EK YÜZDE 10 TARİFE UYGULANACAK

Trump, 4 Mart'ta uygulanacak vergilerin uyuşturucu trafiği durana ya da ciddi şekilde sınırlandırılana kadar devam edeceğini belirterek, Çin'e de aynı tarihte yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Trump, daha önce duyurulan 2 Nisan'daki karşılıklı tarife uygulamasının ise planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Ticaret savaşları yeniden alev aldı! Trump'tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Trump'tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı
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