ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu üyelerinin Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar dolardan fazla bağışta bulunduklarını ve Uluslararası İstikrar Gücü için binlerce personel tahsis ettiklerini açıkladı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika