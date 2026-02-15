Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu üyelerinin Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar dolardan fazla bağışta bulunduklarını ve Uluslararası İstikrar Gücü için binlerce personel tahsis ettiklerini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
