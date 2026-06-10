CHP'li Torun, Ordu'da fındık, madencilik, ulaşım gibi konularda bazı sorunlar yaşandığını söyledi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık üreticilerinin sorunlarından vahşi madenciliğe, yetersiz uçak seferlerinden tamamlanamayan projelere kadar birçok konuda Ordu ve Orduluların mağdur edildiğini savundu.

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fındık fiyatı üzerinden manipülasyon yapıldığını iddia ederek, vahşi madencilik, yetersiz uçak seferleri, tamamlanamayan projeler konusunda Ordu ve Orduluların mağdur edildiğini belirtti.

Ordu'daki sorunlarının hiçbirinin önemsiz meseleler olmadığını ifade eden Torun, Ordulunun geçimini, suyunu, toprağını ve refahını yakından ilgilendiren konular olduğunu söyledi.

Fındık üreticilerinin sorunlarını gündeme getirdiklerini ancak iktidarın bu sorunları çözmediğini ve vatandaşların sesini duymadığını iddia eden Torun, "Bir önceki yıl yaşadığımız sorunlar maalesef devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, fındığın fiyatını daha aşağı çekmenin önünü açacak. Karadeniz üreticisi yıl boyu emek veriyor. Bir yıl, bu ürünün gelirini bekliyor ama emeğinin karşılığını maalesef alamıyor." diye konuştu.

Ordu'nun yaklaşık dörtte üçünün maden sahası ilan edildiğini aktaran Torun, bölgede "vahşi madencilik" uygulamasının yapıldığını öne sürdü.

Orduya ekonomik katkısı olmayan madencilik uygulamalarının herkesin hayatını olumsuz etkilediğini savunan Torun, "Biz özellikle vahşi altın madenciliği üzerinde duruyoruz. Bu vahşi madencilik düzenlemeleri ve çevre katliamlarını meşrulaştırma çabalarına karşı ayaktayız, dikkatliyiz. Bu vahşi madenciliğin Ordulara hiçbir faydası olmadığı gibi yaşam kaynaklarımızı da kirletmektedir. Bu mesele bir parti meselesi değildir. Bu mesele memleket meselesidir, hepimizin meselesidir." ifadelerini kullandı.

Ordu'da ulaşım sorunlarının da olduğunu aktaran Torun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda sefer yetersizliğinin olduğunu, birçok karayolu projesinin de tamamlanmadığını söyledi.