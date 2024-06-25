Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Kalthoum Ben Rejeb Guezzah ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Kalthoum Ben Rejeb Guezzah ikili görüşme gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tunus'taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Kalthoum Ben Rejeb Guezzah ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamasında "Görüşmemizde, Türkiye ve Tunus arasındaki ticaret hacmini artırmak, çeşitlendirmek ve ekonomik iş birliğimizi güçlendirmek için atılması gereken adımları ele aldık. İlişkilerimizde ticaret safhasından yatırım safhasına geçişi desteklemek adına özel sektör odaklı organizasyonların düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesinde mutabık kaldık. Karşılıklı olarak önümüzdeki dönemde düzenlenecek fuarlara katılımın yanı sıra, helal ürünler ve turizm, sağlık, ulaştırma başta olmak üzere hizmet sektörlerinde iş birliğini geliştirme konusunda anlayış birliğine vardık. Bu görüşmenin, Afrika kıtasının giriş ülkelerinden Tunus ile ülkemiz arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine ve karşılıklı fayda sağlayacak projelerin hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat Tunuslu Bakan Guezzah ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Guezzah ile birlikte Türkiye-Tunus Yatırım ve İş Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye ve Tunus'tan önde gelen iş insanları ve ilgili kurumlarının katılımıyla iki ülke arasında yeni işbirliklerini ve ortak yatırım imkanlarını değerlendirildi. Bakan Bolat, toplantıya ilişkin açıklamasında, "Toplantıda özellikle, demir-çelik, eczacılık, gıda, tekstil ve kimya gibi stratejik sektörlerdeki işbirliğinin artırılması ve yeni iş birliği fırsatları üzerine kapsamlı görüş alışverişlerinde bulunduk. Yenilenebilir enerji, gemi inşa, dijital hizmetler ve tekstil gibi alanlarda somut iş birliği fırsatları üzerinde de ayrıca durduk. 2023 yılında Tunus ile ikili ticaret hacmimizin 1.6 milyar dolara ulaştığı Tunus'ta Türk müteahhitleri, bugüne kadar Tunus'ta 975 milyon dolar değerinde 21 proje tamamladı ve firmalarımız iki ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı olarak Tunus ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizi geliştirme hedefiyle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TUNUS