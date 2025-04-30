Ticaret Bakanı Ömer Bolat Libya'da Barış Gücünü Ziyaret Etti

LİBYA'DA GÖREVLİ BARIŞ GÜCÜNÜ ZİYARET ETTİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya programımız çerçevesinde, Libya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla görev yapan Barış Gücünü ziyaret ettik. Bölgemizde barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla siyasi, ticari, askeri ve ekonomik olmak üzere birçok noktada büyük bir çaba ortaya koyan Türkiye, üstlendiği istikrarlaştırıcı rolü ile dost ve kardeş Libya'nın ve Libya halkının yanında yer almaya devam edecektir" dedi.

ANKARA,