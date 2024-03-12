Üye Girişi
Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Esnaf ve Sanatkarlarla İftar Programında Buluştu

Güncelleme:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düzenlenen iftar programında esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. Bolat, konuşmasında Ramazan ayında zor durumda olan insanlara yardım etme çağrısı yaptı ve Türkiye'nin ekonomik başarılarından bahsetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düzenlenen iftar programında esnaf ve sanatkarlarla buluştu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) birliği tarafından düzenlenen iftar programına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iftar yemeği öncesi konuşma gerçekleştirdi. Ramazan ayında zor durumda olan insanlara değinerek sözlerine başlayan Bolat, "Gazze'de başka yerlerde zor durumda olan kardeşlerimize, depremden dolayı zor durumda olan kardeşlerimize hepsine inşallah Rabbim yardımını esirgemesin. Bizlere de onlara yardım etmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül ile esnafların dertlerini çözme noktasında beraber çalıştıklarını belirterek, "Gerek 850 bin basit usuldeki esnafımızın vergi yükümlülüğünün kaldırılması, gerekse esnafımıza 21 yıldan bu yana 468 milyar Türk Lirası yaklaşık 15 milyar dolar ediyor. Bu sübvansiyonlu, oldukça uygun şartlardaki finansman desteklerinin sağlanmasında Cumhurbaşkanımızın her zaman halk için yaptığı çalışmaların, eserlerin katkısıyla 21 yıldan bu yana esnafımız her zaman başımızın tacı olmuştur. Biz de bir esnaf çocuğuyuz. Okul çağlarımızda esnaf olarak çalıştık. Esnafın, işçinin, çiftçinin, emeklinin, memurun, emekçinin ne olduğunu, nasıl yaşadığını çok iyi biliyoruz. Çünkü içinizden biriyiz" diye konuştu.

21 yıldan bu yana Türkiye'ye çok büyük değerlerin kazandırıldığını ifade eden Bakan Bolat, "Milli gelirimiz 4 buçuk katı bir artışla 1 trilyon 119 milyar dolara çıktı. İstihdamımız 19 milyondan 32 milyon 244 bine çıktı. Kişi başına mili gelirimiz 3 bin 600 dolardan 13 bin 110 dolara çıktı. Ulaştırmadan altyapıya, savunma sanayinden enerjiye, sanayiden imalata, tarımdan ticarete ve ihracata varıncaya kadar büyük başarılar gösterildi. İhracatta 7 buçuk katı artışla 256 milyar dolar, hizmet ihracatında ise 100 milyar dolar sağladık" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat konuşmasının ardından konuklarla birlikte iftarını açtı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ömer Bolat Türkiye Ankara Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ömer Serkan İğci kimdir? İYİ Parti Muğla Datça Belediye Başkan adayı Ömer Serkan İğci kimdir? Ayhan Günay kimdir? İYİ Parti Muğla Dalaman Belediye Başkan adayı Ayhan Günay kimdir? Raşit Emir Süer kimdir? İYİ Parti Muğla Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emir Süer kimdir? Hüseyin Nizamoğlu kimdir? İYİ Parti Muğla Menteşe Belediye Başkan adayı Hüseyin Nizamoğlu kimdir? Saadet Partisi Karesi adayı Mehmet Yaşa kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Karesi belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Havran adayı Hasan Balık kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Havran belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Erdek adayı Mustafa Başboğa kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Erdek belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Edremit adayı Ramazan Yıldırım kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Edremit belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Dursunbey adayı Zekeriyya Oktay kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Dursunbey belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Burhaniye adayı İsmail Durmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Burhaniye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bigadiç adayı Mustafa Güngör kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Bigadiç belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bandırma adayı Okay Ustaalioğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Bandırma belediye başkan adayı kim oldu? Hasan Kızıldağ kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkan adayı Hasan Kızıldağ kimdir? Serdal Kurtoğlu kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan adayı Serdal Kurtoğlu kimdir? Selin Doğan kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan adayı Selin Doğan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title