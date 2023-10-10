Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bruegel Söyleşileri Programı'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika temasları kapsamında Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in düzenlediği 'Bruegel Söyleşileri' programına katıldı. Bakan Bolat, Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyon yolculuğumuzun bugünü ve geleceği hakkında perspektifini paylaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika temasları kapsamında Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in, 'Bruegel Söyleşileri Programı'na katıldı

Bakan Bolat, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in düzenlediği, 'Bruegel Söyleşileri' programına katılım sağladık. Yarım yüzyılı aşkın bir süre önce başlayan Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyon yolculuğumuzun bugünü ve geleceği ile ilgili perspektifimizi paylaştık" dedi.