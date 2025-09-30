Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye, Ekonomik Büyümede Dünya Ortalamasının Üzerinde

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'ne katılım sağladı. Zirvede konuşan Bakan Bolat, "Ülkemiz için iftarla söyleyebileceğimiz dış politikada, savunmada, dış ticarette ve ekonomik büyümede, istihdam artışında Allah'a şükür dünya ortalamasının üzerinde bir gelişmeye kaydediyoruz ve gittiğimiz her bölgede Türkiye'nin gelişmesi, ekonomisi ve liderliğiyle alakalı imrenilen bir saygınlık ve itibar görüyoruz. Büyüme olarak da dünyadaki bu sıkıntıya rağmen biz son 22 yılda yüzde 5.4 reel yıllık büyüme kaydettik" dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'ne katıldı. Programda konuşan Bakan Bolat, dünyadaki ekonomik ve ticaret şartlarının zorlaştığını söyleyerek, "Bir yıl kadar önce bu zirvenin birincisini birlikte yapmıştık. Aradan bir yıl geçti. Bu geçen bir yılda şunu görüyoruz. Dünyadaki ekonomi ve ticaret şartları her geçen gün zorlaşıyor. Ticaret savaşları daha da yoğunlaşmaya başladı. Gümrük vergilerini çok büyük oranda arttırmalar e-ticarete engel koymalar, tehditler e-ticareti daraltan unsurlar ki geçen yıl dünya ticareti yüzde 2,9 büyümüştü. Bu ortalamanın altında bir büyüme dünya ticareti Covid'den önceki dönemde ortalama yüzde 5,5-6 yıllık büyüme oranları kaydediyordu ve dünya ekonomik büyümesinin ana motoru görevini, lokomotifi görevini görüyordu. Dünya büyüme oranı da yüzde 3,5 civarında ortalama olarak gerçekleşiyordu. Bu yıl özellikle Nisan ayı başındaki ticaret savaşlarının kızışmasıyla beraber dünya ticaretinin büyüme oranı önce yüzde eksi 0,2'ye çekildi. Ağustos ayı tahminlerinde yüzde 0,9 olarak tahmin edildi ve gelecek yıl içinde yüzde 1,8 oranda tahmin edilmekte" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin gelişmesi, ekonomisi ve liderliğiyle alakalı imrenilen bir saygınlık ve itibar görüyoruz"

Ticarette rekabetin giderek arttığının altını çizen Bolat, "Üretim şartları, ticaret şartları değer ve miktar olarak kızışmakta, rekabet artmakta diğer taraftan ticaret de kendi içinde bir kabuk değiştirmekte. Dünyadaki bilişimde telekomunikasyondaki hızla gelişen durumla dijitalleşmenin hızlanması ve son birkaç yıldır da yapay zekadaki büyük gelişmeler karşısında ticaretin yapılma usullerinde de çok büyük bir değişim var. Böyle bir tabloda ülkemiz için iftarla söyleyebileceğimiz dış politikada, savunmada, dış ticarette ve ekonomik büyümede istihdam artışında Allah'a şükür dünya ortalamasının üzerinde bir gelişmeye kaydediyoruz ve gittiğimiz her bölgede Türkiye'nin gelişmesi, ekonomisi ve liderliğiyle alakalı imrenilen bir saygınlık ve itibar görüyoruz. ve büyüme olarak da dünyadaki bu sıkıntıya rağmen biz son 22 yılda yüzde 5.4 nokta reel yıllık büyüme kaydettik ve 238 milyar dolarlık milli gelirimizi bir trilyon 474 milyar dolara ilk altı ay içinde bu yıl yükseltmiş olduk ve yılı da inşallah bir buçuk trilyon doların üzerinde kapatacağız. Kişi başına milli gelirde de 16 bin doları açtık ve yılı da inşallah 17 bin dolarla kapatacağız" dedi.

E-ticaretin dönüm noktasının pandemi olduğunu belirten Bakan Bolat, "E-ticaretle ilgili olarak dönüm noktasının Covid pandemisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O günlerde Türkiye'de çok az sayıda özellikle de tekstil, giyim firmaları içinde ticaret yapanlar veya yapmaya çalışanlar vardı. Covid'e yakalanınca bir anda karantina günleri evlere kapanma günlerinde mağazalar AVM'ler, çarşılar, pasajlar, butikler, kapatılınca ticaret yapan hazır olan firmalar rekabette inanılmaz bir şekilde öne geçtiler. Bunu yapmayan firmalarda da büyük bir pişmanlık duyarak ve 'biz ne yaptık' dedi. Onlar da daha sonra kısa bir sürede bu teşkilatlarını kurdular ve Covid, ticaretin farkındalığının anlaşıldığı bir dönem haline geldi. ve bilgisayar sektöründe, bilişim sektöründe hangi işi yapan olursa olsun dün gibi hatırlıyorum. O dönemde işleri katbekat büyümüştü. İşte dünyada da küresel ticaret hızla büyümekte ve 2026 için 8,1 trilyon dolar küresel ticaretin hacmi ortaya çıkacak. Bu rakam 4 yıl önce yani 2022'de 5,5 trilyon dolardı. Ülkemize baktığımızda toplu internet üzerinden mal ve hizmet siparişi verenlerin oranı 2020'de yani Covid ortaya çıktığında yüzde 35'ken 2025 olarak yüzde 55,7 yani yüzde 56'ya yükselmiş durumda ve bu artarak devam ediyor" diye konuştu - İSTANBUL