Haberler

Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Politika Haberleri

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri 7 kişiyi durdurdu. Kontrollerde İran uyruklu 7 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulamalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri 7 kişiyi durdurdu.

Kontrollerde İran uyruklu 7 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Politika

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Tekirdağ Muratlı Göçmenler 3. Sayfa Politika Haberler

title