TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Statlarımıza siyasetin girmesini doğru bulmayız'

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Statlarımıza siyasetin girmesini doğru bulmayız" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin haftalık basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Mustafa Sarıgül, futbol müsabakalarında atılan tezahüratlar hakkında birtakım açıklamalarda yaptı. Başkan Sarıgül, statlarda gelişen olayları takip ettiğini belirterek, "Statlarda olayları görüyorum, statlardaki olaylara bakıyorum. Sevgili gençler heyecanınızı anlıyorum, gözlerinizden öpüyorum ama unutmayın ki camilerimize, kışlalarımıza, okullarımıza, statlarımıza siyasetin girmesi mantığını doğru bulmayız. Oralar bizim gönül bahçemiz, renklerimizin bulunduğu nokta. Haklı olduğunuz yerde haksız duruma düşmenizi kesinlikle arzu etmem. Seçim sandığı gözüktü, görüşlerinizi, düşüncelerinizi yurttaşlarımızla paylaşacaksınız. Seçimden çıkan sonuca da herkes saygısını, sevgisini gösterecek. O yüzden gençler haklısınız. Bu bölgeleri siyaset malzemesi kesinlikle yapmayalım" diye konuştu. - ANKARA